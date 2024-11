Pubblicato il bando per il “Bonus Mamma e Bebè 2024”: domande aperte fino al 16 gennaio 2025

Written by admin• 1:42 pm• Attualità, Pisa

PISA – È stato pubblicato il bando per richiedere il contributo una tantum “Bonus Mamma e Bebè 2024”, un’iniziativa destinata a supportare i neo-genitori nell’acquisto di beni di prima necessità per la maternità e la nascita. Le domande per accedere al contributo possono essere presentate a partire da venerdì 22 novembre, fino al 16 gennaio 2025. Possono partecipare i residenti del Comune di Pisa.

Il contributo, che verrà erogato fino ad esaurimento delle risorse, ammonta complessivamente a 114.000 euro, con una cifra massima di 1.500 euro per ciascun beneficiario. I fondi dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 2025 presso farmacie ed esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

“Con questa misura – afferma l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno – l’amministrazione comunale rinnova il suo impegno a supportare le famiglie nei momenti più delicati della vita, come la nascita di un figlio. Abbiamo incrementato il budget destinato a questa misura, portandolo a 114.000 euro, un segnale concreto di attenzione e vicinanza per aiutare a sostenere le spese legate alla maternità e alla prima infanzia. Nei prossimi giorni, tutte le famiglie che hanno avuto un bambino nel 2024 riceveranno una lettera informativa direttamente a casa.”

Requisiti e Modalità di Presentazione delle Domande

Per poter richiedere il bonus, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Pisa

Cittadinanza italiana, UE, o non UE con permesso di soggiorno regolare

Un figlio nato tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, oppure un figlio adottato o affidato, iscritto nel nucleo familiare nel 2024

Attestazione ISEE 2024 con un valore massimo di 25.000 euro

Le domande devono essere presentate online attraverso il portale del Comune di Pisa, al seguente link: Portale Comune di Pisa. Per l’accesso, è necessario possedere le credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile ricevere supporto per la compilazione della domanda presso l’URP e i centri di facilitazione digitale del Comune, prenotando un appuntamento tramite il portale online o chiamando il numero 050 910320. Gli sportelli di supporto sono anche attivi presso i seguenti centri:

Centro Polivalente San Zeno (via San Zeno, 17)

Centro Polivalente Pisanova (via Viale, 2)

Palestra Popolare Cep (via Bonamici, 8)

Il bando completo è disponibile al link: Bando Bonus Mamma e Bebè. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Sociale del Comune all’indirizzo ufficio.sociale@comune.pisa.it.

