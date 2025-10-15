Pubblicato il bando per i contributi ordinari alla cultura 2025 del Comune di Pisa

Written by admin• 1:09 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È online sul sito del Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, rivolto a fondazioni, associazioni, comitati, enti non riconosciuti e altri soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano sede o svolgano attività nel territorio comunale e che operino nei settori della cultura, dell’arte e della tutela dei beni storici e artistici.

L’Amministrazione comunale ha stanziato per questa misura 80mila euro, fondi che potranno essere eventualmente incrementati con successivo provvedimento.

Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente link:

https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/BANDO-CULTURA-2025

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10:00 di lunedì 20 ottobre 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune, scegliendo una delle seguenti modalità:

tramite PEC all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it

all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it mediante raccomandata A/R

oppure con consegna a mano esclusivamente presso l’URP.

Tutte le attività finanziate dovranno essere realizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Il contributo massimo concedibile non potrà superare il 75% del budget complessivo del progetto né eccedere i 10mila euro per singolo beneficiario.

Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate da un’apposita commissione nominata dal Comune.

Last modified: Ottobre 15, 2025