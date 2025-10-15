Pubblicato il bando per i contributi ordinari alla cultura 2025 del Comune di Pisa

PISA – È online sul sito del Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, rivolto a fondazioni, associazioni, comitati, enti non riconosciuti e altri soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano sede o svolgano attività nel territorio comunale e che operino nei settori della cultura, dell’arte e della tutela dei beni storici e artistici.
L’Amministrazione comunale ha stanziato per questa misura 80mila euro, fondi che potranno essere eventualmente incrementati con successivo provvedimento.
Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente link:
https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/BANDO-CULTURA-2025
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10:00 di lunedì 20 ottobre 2025 all’Ufficio Protocollo del Comune, scegliendo una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it
- mediante raccomandata A/R
- oppure con consegna a mano esclusivamente presso l’URP.
Tutte le attività finanziate dovranno essere realizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Il contributo massimo concedibile non potrà superare il 75% del budget complessivo del progetto né eccedere i 10mila euro per singolo beneficiario.
Le proposte progettuali saranno esaminate e valutate da un’apposita commissione nominata dal Comune.Last modified: Ottobre 15, 2025