Prova di riaccensione della rete elettrica nelle province di Pistoia, Lucca e Pisa

PISA- Nell’ambito delle attività previste dal “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, volte a garantire efficienza e sicurezza del sistema elettrico, Terna Rete Italia (responsabile della rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione) ed E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la distribuzione in media e bassa tensione) comunicano che domenica 19 ottobre si svolgerà una prova di riaccensione in alcune aree delle province di Pistoia, Lucca e Pisa.

Le operazioni si terranno tra le ore 07:00 e le 11:00 e simuleranno la ripartenza della rete elettrica, comportando un’interruzione temporanea del servizio in alcune zone dei seguenti comuni:

Pistoia : Buggiano, Marliano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Uzzano

: Capannori Pisa: Buti, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vicopisano

Questa attività, pianificata e controllata da Terna ed E-Distribuzione, è fondamentale per testare l’efficacia delle procedure di emergenza e garantire una rapida ripresa del servizio in caso di disservizi diffusi. La prova rientra nel Piano di Rialimentazione e Riaccensione del Sistema Elettrico Nazionale.

Raccomandazioni per i cittadini:

Non utilizzare ascensori durante l’interruzione.

Non compiere azioni rischiose contando sull’assenza di corrente, poiché l’elettricità potrebbe essere riallacciata rapidamente.

Per aggiornamenti sulle interruzioni, è possibile consultare il servizio “Gestione della fornitura” sull’app IO. Per segnalazioni relative al sistema elettrico, contattare il Servizio Clienti E-Distribuzione al numero 803 500, attivo 24 ore su 24, indicando il codice POD della propria utenza (formato IT001E…).

