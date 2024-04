Prospettive e iniziative dell’Associazione Città del Tartufo: Michele Boscagli confermato presidente

Scritto da admin• 1:01 pm• San Miniato, Attualità

SAN MINIATO – Michele Boscagli è stato confermato presidente dell’Associazione nazionale Città del Tartufo durante l’assemblea annuale dei soci a San Miniato, in occasione dell’inaugurazione del MuTart, Museo del tartufo delle Colline Sanminiatesi. Nella cornice di Palazzo Grifoni, i soci hanno ratificato gli assetti associativi e l’organizzazione fino alla primavera del 2025, confermando la continuità con una spinta propulsiva rinnovata.

Boscagli ha delineato le linee guida per un 2024 ricco di iniziative turistiche e promozionali, sottolineando l’importanza dell’aspetto normativo, centrale per l’Associazione. Si è discusso della riattivazione del Tavolo di Filiera e della proposta di una nuova Legge nazionale sulla Tartuficoltura, puntando a una visione integrata della filiera per contrastare il commercio di prodotti esteri a discapito della biodiversità italiana e della tutela ambientale.

Inoltre, è stato presentato un disciplinare di qualità per le mostre mercato nei territori associati, e sono stati accolti sei nuovi territori, ampliando la rappresentanza della Marche, Puglia, Abruzzo, Sicilia e Basilicata.

Grazie al supporto delle Regioni e di altri enti, sono state pianificate varie iniziative, come la partecipazione al Salone del Gusto 2024 di Torino e a Pesaro Capitale della Cultura 2024, con uno sguardo verso Expo Osaka 2025. Si sono annunciati accordi di programma con Automobile club Italia e Rete Destinazione Sud per promuovere ulteriormente le Città del Tartufo.

Infine, si è discusso dell’attività relativa alla gestione dell’elemento UNESCO, con la costituzione di una nuova Associazione dedicata alla ricerca e alla cavatura del Tartufo in Italia, in conformità alla Convenzione UNESCO 2003.

L’assemblea si è conclusa con l’inaugurazione del MuTart, settimo museo del tartufo della rete nazionale, arricchendo l’offerta formativa e turistica delle Città del Tartufo.

