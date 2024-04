Promuovere lo sviluppo delle aree interne: incontri e prospettive a Volterra

Scritto da admin• 9:27 pm• Volterra

VOLTERRA – Giovedì 18 aprile si è svolto il secondo evento organizzato dal Partito Democratico della provincia di Pisa in vista dell’importante appuntamento elettorale di giugno. Aree interne e ruralità sono stati i principali argomenti di questo secondo momento di confronto.

“La Val di Cecina è una delle nuove aree dove in questo mandato siamo riusciti ad attivare le progettualità della strategia nazionale per le aree interne. Voglio esprimere un grande apprezzamento per il comune di Volterra che, svolgendo la funzione di capofila, si è assunto una grande responsabilità nell’ottica di mettere in campo milioni di euro di investimenti sul territorio nei prossimi anni grazie alla strategia nazionale per le aree interne. Investimenti che nascono dalla volontà dei territori interessati. Volterra in questo senso si è molto impegnata per entrare all’interno di questo percorso innovativo e ha deciso di accogliere in pieno questa sfida che porterà opportunità in più per il territorio” dichiara Marco Niccolai, presidente della commissione per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle aree interne della Toscana.

Il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, ha invece ribadito come “cercare soluzioni politiche efficaci per le aree interne significa non solo promuovere lo sviluppo economico e sociale, ma anche valorizzare le risorse locali e garantire pari opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.”

Presente anche la Presidente di Gal Terre etrusche, Giamila Carli: “È stato un momento di incontro e confronto importante, utile a far comprendere le strategie territoriali che, insieme pubblico e privato, possiamo mettere in campo per creare, partendo dai bisogni dei territori, opportunità e sviluppo nelle aree interne. Le risorse finanziarie L.e.a.d.e.r assegnate ai GAL sono strategiche e possono concretamente contribuire a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, promuovere lo sviluppo delle attività agricole, produttive, del commercio, del turismo, culturali, rafforzando le filiere agricole e agroalimentari, creando servizi per la popolazione e iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei nostri territori“.

Il Presidente del distretto rurale e biologico della Val di Cecina ricorda come un nuovo approccio alla ruralità passi anche per gran parte dalla transizione ecologica dei territori che inevitabilmente influisce sulla qualità della vita di chi li vive e ricorda che “la nascita del distretto rurale e biologico della Val di Cecina in connessione ad altri strumenti che sono nati parallelamente in maniera sinergica risponde alla necessità di sviluppare politiche integrate nei territori che rimettono al centro il sistema rurale e quindi prioritariamente il sistema della produzione agricola. Questo perché oggi la ruralità comprende anche numerosi altri servizi e attività: rimettere al centro questo settore e costruire intorno nuove politiche sia agricole, sia turistiche, sia culturali, sia infrastrutturali consentiranno a territori come quello dell’alta Val di Cecina di svilupparsi attraverso un nuovo approccio allo sviluppo, andando oltre i confini comunali e lavorando per obiettivi strategici“.

A coordinare l’iniziativa la sindaca di Ponsacco e componente della segreteria provinciale Francesca Brogi. “La Val di Cecina è un territorio straordinario, che ha numerose potenzialità e in questi anni ha dimostrato di essere in grado di fare innovazione istituzionale, promuovere politiche integrate e fare rete tra comuni, intercettando risorse per la valorizzazione di questi comuni.” E continua “Come Partito Democratico vogliamo sempre più mettere al centro del dibattito il tema delle aree interne perché vogliamo che tutti i cittadini della nostra provincia abbiano le stesse possibilità e la stessa qualità della vita, a prescindere dal posto dove abitano“.

All’iniziativa sono intervenuti anche il segretario provinciale Oreste Sabatino, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il direttore del GAL Stefano Berti, alcuni segretari e candidati a sindaco della Val di Cecina.

Last modified: Aprile 20, 2024