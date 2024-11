Programma di conferenze ed eventi collaterali per la Mostra “HOKUSAI” a Palazzo Blu

Written by admin• 6:01 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – In occasione della mostra “HOKUSAI” a Palazzo Blu, che sarà aperta dal 24 ottobre 2024 al 23 febbraio 2025, Fondazione Palazzo Blu propone un ciclo di conferenze presso l’Auditorium di Pisa. Gli incontri esploreranno l’arte del maestro Hokusai e il suo impatto sul collezionismo italiano di fine Ottocento, con interventi di critici d’arte, storici e professori. Saranno anche organizzati eventi musicali e di ikebana giapponese.

La mostra presenta oltre 200 opere, provenienti da importanti collezioni italiane e giapponesi, e mette in luce l’influenza di Hokusai sull’arte ukiyoe e sulla cultura europea del XIX secolo. Saranno esposte anche opere dei suoi allievi, come Hokkei e Gakutei, e dei contemporanei come Yoshitomo Nara e Manabu Ikeda. Un focus sarà dedicato al “nuovo giapponismo”, con installazioni che usano linguaggi tecnologici e grafici.

Il primo incontro, il 28 novembre 2024, sarà tenuto dalla professoressa Rossella Menegazzo, curatrice della mostra, che introdurrà il pubblico all’opera di Hokusai, analizzando la sua ecletticità e l’influenza duratura sulla grafica e sull’arte contemporanea.

Last modified: Novembre 25, 2024