Progetto Magistratura dei Leoni e scuole Genovesi con i bambini protagonisti per colorare il quartiere in attesa del Gioco del Ponte

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PISA – Un progetto che unisce scuola, tradizione e senso di appartenenza al territorio. Alla scuola elementare Genovesi di Oratoio, i bambini sono stati protagonisti di un percorso dedicato alla Magistratura dei Leoni e al Gioco del Ponte, storica manifestazione della città di Pisa.

Nei giorni scorsi gli alunni hanno presentato i lavori realizzati durante queste settimane alla presenza dell’assessore alle manifestazioni storiche del Comune di Pisa, Filippo Bedini, accolto dagli insegnanti e dai rappresentanti della Magistratura dei Leoni.

Disegni, cartelloni, decorazioni e approfondimenti storici hanno raccontato il legame tra i più piccoli e una delle tradizioni più sentite del territorio. Un percorso educativo che ha permesso ai bambini di conoscere da vicino i simboli, i colori e la storia del Gioco del Ponte, coinvolgendoli in modo creativo e partecipato.

I lavori realizzati dagli alunni saranno presto esposti nella sede della Magistratura dei Leoni, ma soprattutto troveranno spazio sulle tribune bianconere durante il prossimo Gioco del Ponte, in programma il 27 giugno. Un’occasione speciale per vedere il contributo dei bambini inserito all’interno della manifestazione cittadina.

Il progetto però non si ferma qui. Gli studenti stanno infatti preparando anche decorazioni e addobbi bianconeri che saranno distribuiti ai commercianti di Riglione e Oratoio durante un’uscita prevista per l’8 maggio. L’obiettivo è colorare il quartiere con i colori della Magistratura dei Leoni e coinvolgere tutta la comunità nell’attesa della storica sfida sul Ponte di Mezzo.

Un’iniziativa che conferma il valore delle tradizioni popolari come strumento di partecipazione e crescita, capace di avvicinare le nuove generazioni alla storia e all’identità della città di Pisa.

Last modified: Maggio 22, 2026