Grande entusiasmo per il nuovo parco giochi a tema medievale

Written by Redazione• 8:24 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA – È stato inaugurato giovedì 21 maggio in piazza Gramsci/viale Comaschi il nuovo parco giochi a tema medievale, un’opera di riqualificazione totale che restituisce alla cittadinanza uno spazio più grande, moderno e completamente inclusivo.

La scelta del tema medievale non è casuale, ma nasce dalla volontà di valorizzare il contesto storico del territorio, trovandosi l’area proprio lungo il tracciato delle antiche mura cittadine. Il progetto ha visto lo smantellamento delle vecchie strutture e la rimozione della precedente pavimentazione per fare spazio a un vero e proprio castello in stile medievale. Realizzato su misura da una ditta specializzata del Trentino, il parco è interamente costruito in legno di robinia, un materiale naturale particolarmente duraturo e resistente alle intemperie.

L’area ludica è ricca di attrazioni pensate per stimolare la fantasia e il movimento dei più piccoli: la struttura accoglie infatti due torri, quattro scivoli, altalene, una teleferica e un grande ponte che attraversa il vialetto da parte a parte. E fin dal primo istante tantissimi bambini, entusiasti, hanno preso d’assalto i nuovi giochi, confermando che la scelta fatta dall’amministrazione è stata azzeccata.

L’intervento ha comportato un investimento economico importante: oltre al valore delle imponenti strutture in legno, una voce significativa della spesa ha riguardato la posa della nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, fondamentale per garantire i massimi standard di sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il parco di piazza Gramsci è stato infatti progettato con criteri di piena accessibilità, per consentire a tutti i bambini di giocare insieme, ognuno secondo le proprie abilità.

L’opera si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione delle aree ricreative del territorio comunale, volto a creare veri e propri punti di aggregazione strutturati per le famiglie, anziché piccoli spazi frammentati. Questo intervento si aggiunge infatti ad altri importanti cantieri, come la riqualificazione del Parco Robinson a Titignano (inaugurato a fine marzo), portando a 12 il numero totale dei parchi rinnovati sul territorio comunale nel mandato amministrativo con l’obiettivo di offrire spazi d’incontro sicuri e stimolanti. L’ultimazione dell’intervento ha richiesto tempi più lunghi del previsto perché è stato necessario attendere l’approvazione della Soprintendenza alle Belle Arti data la vicinanza con una porzione delle mura medievali cascinesi. Adesso tutti i bambini e le bambine potranno godersi questa meraviglia in pieno centro storico.

Last modified: Maggio 22, 2026