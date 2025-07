Progetto Carabinieri all’Ex-Cisam. Bani: “La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è inderogabile”

Written by admin• 3:51 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “In seguito all’ultimo emendamento approvato dal Parlamento sul decreto legge ‘Infrastrutture’ ci siamo subito interessati per capire se e come questa possibilità di deroga alla VIA potesse interessare il progetto di riqualificazione dell’ex-Cisam da base della Marina a base dei Carabinieri – così il presidente del Parco Lorenzo Bani – La possibilità era già esistente, quello che cambia è che viene data una tempistica di 30 giorni perché il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Cultura, risponda ad eventuali richieste di deroga”.

“C’è un aspetto fondamentale da chiarire: si sta parlando in questo caso di VIA, Valutazione di Impatto Ambientale, una procedura che viene richiesta nella fasi attuative dei progetti, ossia per valutare se le modalità di riqualificazione edilizie proposte siano compatibili con l’ambiente. Prima di questa deve essere fatta una procedura di VIncA, Valutazione d’Incidenza Ambientale, di livello urbanistico, più alto, che è inderogabile e che comunque deve essere recepita anche in assenza di VIA. In sostanza, siccome per il progetto della base dei Carabinieri all’ex-Cisam siamo ancora alle fasi iniziali, il proponente dovrà passare la procedura di VIncA che è inderogabile. Ricordiamo infatti che il progetto deve ancora essere presentato”, conclude Bani

