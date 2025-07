Ponte della Botte: chiusa totalmente la viabilità dalle 22 del 16 luglio alle 6 del 17 luglio, per consentire operazioni imprescindibili al proseguimento del cantiere

Written by admin• 3:07 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Ponte della Botte sarà precluso totalmente alla circolazione dalle 22 di oggi mercoledì 16 luglio alle 6 di giovedì 17 luglio.

“Operazione necessaria per far sì che le lavorazioni proseguano sulla corsia opposta rispetto a quella su cui si sono svolti i lavori fino ad oggi, e dunque far proseguire il cantiere. Si tratta di una esigenza di chiusura condivisa con le Amministrazioni Comunali di Calcinaia e Vicopisano: ci scusiamo pertanto con le Comunità e i cittadini e le cittadine per il poco preavviso ma dal momento che era una operazione che avremmo comunque dovuto fare sul cantiere, abbiamo dato la precedenza alla disponibilità della ditta per la serata odierna, così da proseguire il cantiere senza perdere un’ora ulteriore”, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“Sottolineo dunque che si rende necessario spostare il traffico veicolare in regime di senso unico, dall’attuale corsia di monte alla corsia di valle, con il conseguente spostamento dei newjersey attualmente presenti sul ponte.

Al termine di dette lavorazioni il transito sul ponte e in approccio allo stesso, per consentire lo svolgimento delle lavorazioni rimanenti in sicurezza, avverrà così come disposto nell’ordinanza n. 77 del 29/04/2025, con la modifica della corsia marcia da quella di monte a quella di valle”

Alla riapertura della circolazione, è dunque dalle 6 del 17 luglio. permane quindi il regime di cantiere con le seguenti prescrizioni:

• senso unico di marcia in direzione S. Giovanni alla Vena (Vicopisano) – Fornacette (Calcinaia);

• limite di velocità a 20 km/h;

• limite di sagoma a 2,10 m di larghezza;

• limite di massa a pieno carico di 3,5 t.

Last modified: Luglio 16, 2025