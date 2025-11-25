Principio di incendio all’Edificio 54 del Santa Chiara: sospese temporaneamente le attività

Written by admin• 7:08 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nel primo pomeriggio di martedì 25 novembre alle ore 13.30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute presso l’edificio 54 del Presidio Ospedaliero Santa Chiara per un principio d’incendio.

All’interno della struttura, destinata a reparti medici e uffici amministrativi, è stata rilevata la presenza di fumo, che ha indotto il personale sanitario a evacuare l’edificio e a sospendere temporaneamente le attività.

Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno individuato il punto di innesco e provveduto allo spegnimento del rogo. In via precauzionale, una parte dell’edificio è stata interdetta all’accesso e all’utilizzo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Non si sono registrati feriti né persone intossicate.

Last modified: Novembre 25, 2025