Written by Novembre 25, 2025 6:44 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Influenza, partenza anticipata della stagione 2025–2026: i primi dati indicano già una circolazione sostenuta

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGEInfluenza, partenza anticipata della stagione 2025–2026: i primi dati indicano già una circolazione sostenuta

I medici di famiglia: “Per evitare complicanze vaccinarsi in queste settimane prima di Natale”

PISA – L’inverno non è ancora iniziato, ma i virus respiratori sono già ben presenti e con i primi freddi si manifestano e contagiano migliaia di italiani. Le prime settimane dei dati di sorveglianza RespiVirNet mostrano una circolazione già intensa delle infezioni respiratorie acute (ARI), soprattutto tra bambini piccoli e anziani.

Nella settimana 20–26 ottobre sono stati registrati circa 427mila nuovi casi di ARI (7,36 ogni mille assistiti), che diventano circa 435mila nella settimana 3–9 novembre (7,64 ogni mille assistiti). I più colpiti sono i bambini molto piccoli e gli over 65, le fasce nelle quali un’infezione respiratoria può avere un impatto clinico più rilevante. Questi numeri indicano una stagione iniziata presto e che potrebbe portare a un incremento dei casi crescere nelle prossime settimane.

Tra il 20 ottobre e il 9 novembre sono stati registrati oltre 860mila nuovi casi di influenza: numeri che indicano una stagione iniziata presto e che potrebbe portare a un aumento nelle prossime settimane.

In questo scenario si tiene il 42° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), in programma dal 27 al 29 novembre a Firenze. I medici di famiglia lanciano un messaggio: la prevenzione quest’anno non va rimandata.

UNA STAGIONE DIVERSA DALLE ALTRE: CAMBIA LA DEFINIZIONE, NON IL RISCHIO – La stagione influenzale 2025–2026 introduce una novità importante: la sorveglianza nazionale non misura più soltanto le sindromi simil-influenzali, ma l’insieme delle infezioni respiratorie acute (ARI), che includono influenza, SARS-CoV-2, RSV, rhinovirus, adenovirus e altri patogeni. “I virus costituiscono sempre una minaccia, ma è cambiato ora da parte nostra l’approccio e modo di osservarli – spiega Alessandro Rossi, Presidente SIMG – Questo ci permette di avere un quadro più reale di ciò che accade nei nostri ambulatori, anche se è meno immediato il confronto con gli anni passati. Possiamo però basarci su quanto avvenuto nei mesi scorsi nell’altro emisfero: Australia, Nuova Zelanda e diversi Paesi asiatici hanno registrato una stagione intensa, con una forte pressione sui servizi territoriali, che ci inducono a ribadire l’importanza della prevenzione“.

L’IMPORTANZA DI VACCINARSI ORA, ENTRO NATALE – I medici di famiglia invitano a non rinviare la vaccinazione, in particolare chi appartiene ai gruppi più esposti: over 65, persone con patologie croniche, donne in gravidanza, fragili e chi vive in comunità.

Ogni punto percentuale in più di copertura vaccinale significa meno complicanze, meno ricoveri e meno pressione sugli ospedali – ricorda Tecla Mastronuzzi, responsabile Macroarea Prevenzione SIMG – La vaccinazione è ancora la misura più efficace per ridurre gli esiti gravi. Inoltre come negli scorsi anni raccomandiamo la co-somministrazione con altre vaccinazioni contro Covid-19, Pneumococco, Virus Respiratorio Sinciziale e Herpes Zoster. Accanto alla vaccinazione, poi, restano utili buone pratiche consolidate: igiene delle mani, attenzione ai luoghi affollati durante le settimane di massima circolazione virale, rispetto delle norme igieniche di base se si hanno tosse o raffreddore“.

LE RACCOMANDAZIONI DEI MEDICI DI FAMIGLIA PER FARE RETE CON INFETTIVOLOGI, REUMATOLOGI, GERIATRI E ALTRI SPECIALISTI– La gestione territoriale delle infezioni respiratorie sarà tra i temi principali del prossimo 42° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), a Firenze, presso la Fortezza da Basso, dal 27 al 29 novembre. Vi saranno sessioni scientifiche su tutti i temi di interesse della Medicina Generale; la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni; rappresentanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; un dialogo con le associazioni dei pazienti AMICI, APMARR e APIC. Sul piano formativo, iniziative come la SIMG Academy, per un confronto con gli specialisti; il SIMG Lab Village, con venti laboratori di simulazione; il “SIMG discute di…” per un confronto con rappresentanti di istituzioni, associazioni di cittadini, delegati di società scientifiche; il Case Lab, che ricostruisce l’intero percorso del paziente, unendo aspetti clinici, assistenziali e digitali.

“UN NUOVO ESPERIMENTO NELL’ETERE. MED LIVE, QUANDO LA RADIO È IN SALUTE” – Vi sarà anche un nuovo esperimento con “Radio Med Live – Quando la Radio è in Salute”, la radio ufficiale del Congresso, in onda anche sui social e in streaming audio e video, che accompagnerà i partecipanti con un ricco palinsesto ogni giorno per diverse ore di diretta ogni mattina dal 27 al 29 novembre, con politici, clinici, personaggi di cultura e spettacolo al microfono del giornalista scientifico Daniel Della Seta accompagnato da Alessandro Malpelo e decine altri ospiti che si succederanno nella tre giorni di Congresso.

Last modified: Novembre 25, 2025
Previous Story
“A volte basta un minuto”. Autolinee Toscane ha fermato per un minuto tre bus contro la violenza sulle donne
Next Story
Principio di incendio all’Edificio 54 del Santa Chiara: sospese temporaneamente le attività

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti