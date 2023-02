Primavera 2: Pisa sconfitto (2-1) ad Ascoli

Scritto da admin• 10:24 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sc di Marco Masi esce sconfitto (2-1) da Ascoli e rimane a quota 29 punti in classifica del campionato Primavera 2 U19 a braccetto con Cosenza e Perugia. Al primo posto si conferma la Lazio vittoriosa sul campo dell’Entella per 2-0. L’Ascoli con il successo sui nerazzurri balza al secondo posto a due lunghezze dai biancocelesti.

Vantaggio nerazzurro al minuto 16 con Panicucci, pari ascolano con Franzoni poco dopo la mezzora. Nella ripresa il gol decisivo è di Cazzoli dopo 8 minuti dall’inizio del secondo tempo. Il Pisa non sfrutta l’inferiorità numerica per l’espulsione di Maiga subentrato a Cerano. Una trasferta amara per i ragazzi di Masi che dovranno riscattarsi la prossima settimana contro l’Imolese per riagganciare quanto meno la zona play-off che dista solo due punti.

ASCOLI – PISA 2-1

ASCOLI. Raffaelli, Camilloni, Cazzoli, Carano (68′ Maiga), Caravillani, Rossi, Palazzino (88′ Gennari), Franzoloni, Sasanelli (46′ Ciccanti, dal 81′ Caucci), Ceccarelli, Cosimi. A disposizione Amato, Mengucci, Regnicoli, Coticoni, Piermarini, Lo Scalzo, Ciccanti, Graziano. Allenatore Nosdeo.

PISA. Vukovic, Nannetti, Ceccanti (73′ Campani), Sebastiano, Tomljenovic (46′ Bandolo), Signorini (46′ Faye), Matteoli (65′ Coppola), Milli, Panicucci, Andreano (68′ Salazaku), Sodero. A disposizione Baglini, Menichini, Bersnjak, Lormanis, Cecilia. Allenatore Masi.

Arbitro. Filippo Giaccaglia di Jesi (Cesarano-Robilotta).

Reti. 16′ Panicucci, 32′ Franzoloni, 53′ Cazzoli.

Note. Ammoniti Franzoloni, Cosimi, Tomljenovic, Signorini, Faye. Espulso Maiga al 80′ per doppia ammonizione. Recupero 2’pt; 4′ st.

LA NUOVA CLASSIFICA. Lazio punti 39 Ascoli 37; Spezia, Benevento 35, Entella 31, Pescara 30. Perugia, Cosenza, Pisa Sc 29, Crotone 27, Monopoli 21, Viterbese, Imolese 20. Salernitana 19, Ternana 14, Reggina 13

Last modified: Febbraio 20, 2023