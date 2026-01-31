Written by Gennaio 31, 2026 1:11 pm Pisa SC

Primavera 2. La squadra di Innocenti porta via un punto da Salerno

PISA – Il Pisa Sc porta via un punto da Salerno (1-1) nel campionato Primavera 2. Alla rete iniziale dei campani siglata al 37′ da Petrucci, ha risposto Tosi nella ripresa.

SALERNITANA – PISA 1-1

SALERNITANA. Guacci, Verza, Petrucci, Coppola, Torma, Barzagli, Ferrarese (74′ Margiore), Belfiore (55′ De Amicis), Lombardi (86′ Barba), Xaxhlu, Nicolosi (52′ Russo). A disposizione. Forlenza, Natale, Paolillo, Mazzoleni, Trevisone, Ponziglione, Leotta, Capasso. Allenatore Stendardo.

PISA. Luppichini, Conti, Bacciardi, Malfatti, Bolognini, Bendinelli, Ribechini (46′ Capitanini), Cenerini, Tosi, Bettazzi (56′ Menicucci), Mocanu (72′ Novak). A disposizione. Raigi, Carbonella, Lenzoni, Mazzantini, Checcacci, Ietro, Barsacchi. Allenatore Innocenti.

ARBITRO: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia. Assistenti. Freda-Petruzziello.

RETI: 37′ Petrucci, 67′ Tosi.

NOTE: Ammoniti nessuno. Recupero 0′ pt; 4′ st.

