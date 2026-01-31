Museo di Storia Naturale di Calci: raggiunti 100mila visitatori in un anno. Ghimenti (AVS): “Un risultato storico per tutto il Monte Pisano”

Written by Antonio Tognoli• 12:39 pm• Calci, Attualità, Politica

CALCI – “La crescita di ogni realtà, così come quella di un territorio, è un lavoro lungo, spesso in salita. Ma quando è guidata da obiettivi chiari e dalla costanza, viene ripagata”. Con queste parole Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), commenta il traguardo raggiunto dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, che nel 2025 ha registrato 100mila visitatori in un solo anno.

“Quando iniziai il mio percorso da Sindaco di Calci – ricorda Ghimenti – parlare di 100mila visitatori annui era quasi un sogno. Oggi quel sogno è diventato realtà grazie al lavoro della direzione, dell’intero personale, risorsa straordinaria, e alle numerose collaborazioni e interazioni istituzionali”.

Un risultato che fino a pochi anni fa appariva impensabile e che, secondo il consigliere regionale, rappresenta un successo non solo locale ma di area vasta: “Da calcesano e da ex Sindaco della Valgraziosa, questo risultato mi riempie di orgoglio. Fa bene non soltanto a Calci, ma all’intero territorio del Monte Pisano”.

Il dato record, sottolinea Ghimenti, conferma anche il valore strategico del complesso museale: “Questo luogo è inestimabile come spazio di scienza e cultura, ma anche come strumento di promozione territoriale”.

Dopo essersi congratulato con la direttrice Elena Buonaccorsi, Ghimenti ha condiviso i risultati del 2025 anche con l’assessora regionale Alessandra Manetti, ringraziata “per le parole spese pubblicamente e per la visibilità offerta al Museo e al territorio”, e con la presidente della V Commissione del Consiglio regionale, Diletta Fallani, che visiterà prossimamente il complesso museale.

“Credo fermamente nelle potenzialità del nostro territorio e nella necessità di promuoverlo in maniera sinergica tra tutti i Comuni del Monte Pisano, in stretta relazione con la Regione. Resto a disposizione per dare una mano in questa direzione”.

