Nuovi foulard per le Magistrature. Vouk (Pisa al Centro): “Un simbolo di appartenenza che rafforza l’identità delle nostre tradizioni storiche”

Written by Redazione• 6:17 pm• Pisa, Politica

PISA – In vista del prossimo Gioco del Ponte di quest’anno, le Magistrature riceveranno i nuovi foulard personalizzati con i rispettivi simboli identificativi. L’iniziativa nasce da una proposta avanzata dal Consigliere comunale Lorenzo Vouk ed inserita nell’Ordine del Giorno collegato al Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2025, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il patrimonio simbolico delle Tradizioni Storiche cittadine.

I foulard saranno consegnati alle Magistrature come segno distintivo di appartenenza e riconoscimento, contribuendo a valorizzare il ruolo delle realtà che ogni anno animano una delle manifestazioni più sentite e rappresentative della storia e dell’identità pisana.

“Il Gioco del Ponte non è soltanto una rievocazione storica, ma un patrimonio cittadino che vive grazie all’impegno delle Magistrature, dei Comandi e di centinaia di figuranti che dedicano tempo e passione alla città – afferma il consigliere comunale Lorenzo Vouk – e per questo ho ritenuto importante proporre un’iniziativa che potesse rafforzare il senso di appartenenza, dando ancora maggiore visibilità alle singole Magistrature attraverso un simbolo immediatamente riconoscibile.“

Vouk rivolge un ringraziamento all’Assessore alle tradizioni storiche e Vicesindaco: “Desidero ringraziare Filippo Bedini per aver creduto in questa proposta, soprattutto per averla trasformata in realtà in tempi estremamente rapidi. Un ringraziamento va anche agli uffici comunali che hanno lavorato con grande impegno, in modo da consentire la realizzazione del progetto già per l’edizione di quest’anno del Gioco del Ponte.“

Per il Consigliere Vouk, il risultato raggiunto rappresenta anche un esempio concreto del lavoro di squadra all’interno della maggioranza cittadina in quanto “Questa iniziativa dimostra come debba funzionare una coalizione che governa la città. Io e Bedini apparteniamo alla stessa coalizione, pur rappresentando simboli diversi. Quando però l’obiettivo è il bene di Pisa, la valorizzazione delle sue tradizioni e il rafforzamento del senso di appartenenza, conta lavorare insieme e portare risultati concreti. Questo è ciò che i cittadini si aspettano da noi.“

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione delle tradizioni storiche portato avanti dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, attraverso investimenti e progettualità finalizzati a rafforzare il legame tra la città, la sua storia e le sue manifestazioni identitarie.

“I simboli hanno un valore importante perché raccontano chi siamo e da dove veniamo – conclude Vouk – anche attraverso gesti apparentemente semplici come questo si contribuisce a rafforzare l’orgoglio di appartenenza e il legame di Pisa con una delle sue tradizioni più amate.“

Last modified: Giugno 26, 2026