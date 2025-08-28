Written by Agosto 28, 2025 3:14 pm Pontedera, Attualità, Sport

Prima di campionato per il Pontedera Calcio, appello del sindaco Franconi e dell’assessore allo sport Belli 

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo l’appello del Sindaco Franconi e dell’assessore allo Sport Belli.

Cari concittadini, domani, venerdì, la nostra squadra di calcio farà il suo debutto in campionato, portando in campo i colori e l’orgoglio della città.Come Sindaco e Assessore allo Sport desideriamo esprimere vicinanza e incoraggiamento a giocatori, staff e tifosi: la loro passione e dedizione sono un esempio per tutti.Invitiamo tutta la comunità a sostenere con entusiasmo e fair play i nostri ragazzi, perché ogni partita è non solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e unità della città.Forza ragazzi, forza Pontedera!

FOTO DI ARCHIVIO.

