Prestigiosi premi ASME a Pisa: due docenti tra i migliori al mondo nell’ingegneria meccanica

Written by Redazione• 1:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Importante riconoscimento internazionale per l’Università di Pisa: i professori Massimo Guiggiani ed Enrico Ciulli, entrambi del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, sono stati premiati dall’American Society of Mechanical Engineers (ASME), la principale società scientifica mondiale nel settore.

Si tratta di un risultato di assoluto rilievo: i due riconoscimenti non erano mai stati assegnati prima a studiosi italiani.

Al professor Guiggiani è stata conferita la ASME Soichiro Honda Medal 2026, premio istituito nel 1983 per contributi di eccellenza nel campo dei trasporti e della dinamica dei veicoli. La motivazione evidenzia il suo ruolo nello sviluppo di un approccio innovativo allo studio della dinamica del veicolo, capace di chiarire aspetti teorici fondamentali e rendere la disciplina una scienza ingegneristica più rigorosa e predittiva, con ricadute concrete anche in ambito industriale.

Il professor Ciulli ha invece ricevuto la ASME Mayo D. Hersey Award 2026, istituito nel 1965 e assegnato per contributi di alto livello nel campo della lubrificazione e dei sistemi tribologici. Il premio riconosce una carriera scientifica caratterizzata dall’integrazione tra ricerca teorica, sperimentazione e applicazioni industriali nel settore dei componenti meccanici.

Entrambi professori ordinari di Meccanica Applicata alle Macchine, Guiggiani e Ciulli operano da anni nello stesso dipartimento, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della ricerca e della formazione in ambiti chiave dell’ingegneria meccanica.

Un doppio riconoscimento che rafforza il prestigio internazionale dell’Ateneo pisano e conferma l’eccellenza della sua scuola di ingegneria.

Last modified: Aprile 27, 2026