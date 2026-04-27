Donazione per i pazienti dializzati: 700 euro al reparto di Nefrologia

Written by Redazione• 1:31 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Un gesto concreto di solidarietà a favore dei pazienti dializzati dell’Ospedale Lotti. Nella giornata di giovedì 23 aprile il circolo “Lotti Valdera” ha consegnato all’ANED il ricavato della lotteria di Pasqua 2026, pari a 700 euro.

La somma sarà destinata all’acquisto di attrezzature utili a migliorare l’assistenza nel reparto di Nefrologia e dialisi.

Alla cerimonia di consegna, svoltasi nell’atrio dell’ospedale, hanno preso parte il direttore sanitario Luca Nardi, la responsabile dell’unità operativa Angeliki Kanaki e i coordinatori infermieristici Emiliano Carlotti, Deborah Pescini e Simona Vallini.

Per il circolo “Lotti Valdera” erano presenti il presidente Michele Marconcini insieme ai consiglieri Fabio Falaschi e Luciana Campisi.

Il circolo “Lotti Valdera” è da anni attivo sul territorio con iniziative sociali, culturali e ricreative, affiancate da attività solidali a sostegno dei lavoratori e degli utenti dell’ospedale. Una donazione che conferma l’impegno dell’associazione nel contribuire concretamente al miglioramento dei servizi sanitari locali.

Last modified: Aprile 27, 2026