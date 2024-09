Presso la Galleria Cineplex la presentazione del libro “Cuori di Pezza”

Scritto da admin• 8:22 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, Pontedera

L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Pontedera nell’ambito della rassegna #libridelcuore nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer. Casa editrice Di Leandro & Partner. Pisanews è MediaPartner

PONTEDERA – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, si terrà Domenica 22 settembre alle ore 16:30, con il Patrocinio del Comune di Pontedera e della Pro Loco di Pisa, la presentazione del libro Cuori di pezza, di Sara Tomai – Di Leandro ed. presso il Cineplex, in via Tosco romagnola 235b, a Pontedera.

L’incontro è organizzato nell’ambito della rassegna #libriconilcuore, in collaborazione con Pisanews, mediapartner del progetto, con Pianeta Salute TV, e conCecchini Cuore Onlus.

Molte le figure istituzionali e gli esperti che interverranno.

La Vice Sindaca e Assessore alle Politiche Sociali del comune di Pontedera Carla Cocilova, porterà i Saluti istituzionali, Luigi Fezza, Vice Questore, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera, introdurrà l’emergenza sociale delle truffe agli anziani, il Dott.Maurizio Cecchini, Medico, Presidente di Cecchini Cuore Onlus, parlerà della prevenzione nelle malattie cardiovascolari e dell’importanza dei corsi BLSD per l’utilizzo nell’emergenza. Introduce la presentazione Simone Birindelli, volontario attivo sul territorio, referente della rassegna #libriconilcuore, presente Sara Tomai, autrice del libro, Psicologa, e volontaria nel progetto romano del caffè-alzheimer, che parlerà infine della sua esperienza a contatto con le demenze.

L’incontro, realizzato grazie al contributo di Pegaso Immobiliare di Pisa, sarà l’occasione per presentare il progetto del caffè alzheimer itinerante, che la Società Editrice Di Leandro in collaborazione con #lacasadelcuore, dall’uscita del libro sta organizzando sul territorio Nazionale. Modera l’incontro il Giornalista Antonio Tognoli, Direttore di Pisanews.

