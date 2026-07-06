Presidio Polfer alla stazione di Pontedera, Stella: “Il Consiglio si è già espresso, ora l’Amministrazione dia seguito all’impegno”

Written by Redazione• 8:11 am• Pontedera, Politica

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicolò Stella.

«Sul tema del presidio della Polfer alla stazione di Pontedera è necessario fare chiarezza, perché non si parte da zero né da nuove richieste improvvise: esiste già da un anno un indirizzo preciso del Consiglio comunale che l’Amministrazione ha il dovere di attuare». Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Nicolò Stella, intervenendo sul tema della sicurezza nell’area della stazione.

Stella ricorda che nel luglio 2025 Fratelli d’Italia aveva presentato un pacchetto sicurezza articolato in 12 mozioni, alcune delle quali approvate dal Consiglio comunale. Tra queste, anche l’impegno per l’Amministrazione ad attivarsi per il ripristino di un presidio della Polfer presso la stazione, in risposta alle criticità più volte segnalate.

«A distanza di circa un anno – afferma Stella – non risultano passi concreti, né aggiornamenti ufficiali sullo stato di attuazione di quella proposta».

Nel frattempo, prosegue il consigliere, il tema è tornato al centro del confronto istituzionale dopo l’incontro tra il sindaco e il sindacato Coisp, che ha ribadito la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine alla stazione, indicando proprio un presidio Polfer come misura coerente con le esigenze di sicurezza del territorio.

«Una richiesta – sottolinea Stella – che conferma la validità della proposta già avanzata da Fratelli d’Italia e votata dal Consiglio comunale».

Secondo il consigliere, resta però da chiarire cosa sia stato fatto concretamente dall’Amministrazione per dare seguito all’indirizzo approvato. «Ad oggi non è chiaro quali siano i tempi previsti per arrivare a una soluzione operativa. Tutto ciò che sappiamo è che il sindaco si è dichiarato disponibile, ma questo non basta. Fratelli d’Italia, così come a luglio 2025, è disponibile a lavorare insieme all’Amministrazione: attendiamo una chiamata mai arrivata».

Stella annuncia quindi la presentazione di un’interrogazione scritta «con l’obiettivo di ricostruire con precisione lo stato dell’iter e capire se e quando il presidio Polfer alla stazione di Pontedera diventerà effettivamente realtà».

Fratelli d’Italia chiederà inoltre di rivalutare l’apertura di un presidio della Polizia Locale nel quartiere stazione.

Last modified: Luglio 6, 2026