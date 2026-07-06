A Pomaia arriva “Liric Jazz”, una serata tra lirica, canzone italiana e jazz

Written by Redazione• 10:33 am• Santa Luce, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

SANTA LUCE- Sabato 11 luglio 2026, la piazzetta del circolo di Pomaia, nel comune di Santa Luce, si trasformerà nel palcoscenico naturale di “Liric Jazz”, una serata all’insegna della musica e dell’atmosfera estiva.

Lo spettacolo è promosso dalla Compagnia Lirica Livornese, insieme a F&B Music e con l’Amministrazione comunale di Santa Luce. Protagonisti dell’evento saranno Massimo Gentili, Belinda Ferraro e Michela Ricoveri, in arte Cora, che guideranno il pubblico in un percorso musicale originale e coinvolgente.

Il progetto nasce come proposta crossover, capace di superare i confini tra i generi e di muoversi tra lirico pop, grandi classici della canzone italiana e sonorità jazz. Tra i riferimenti della serata ci sarà anche l’universo interpretativo di Mina, icona di versatilità a cui lo spettacolo si ispira per offrire un repertorio poliedrico e di forte intensità espressiva.

A impreziosire la proposta anche il percorso degli artisti: Massimo Gentili e Michela Ricoveri vantano infatti una recente partecipazione al programma televisivo di Canale 5 “Io Canto Senior”, dove hanno messo in mostra qualità vocali e presenza scenica.

L’appuntamento si preannuncia come un viaggio musicale a 360 gradi, pensato per coinvolgere una platea ampia e variegata, nella cornice intima e caratteristica del borgo di Pomaia, con il cielo stellato a fare da sfondo alle esecuzioni dal vivo.

La serata vedrà Radio Incontro nel ruolo di media partner. L’ingresso è gratuito.

Last modified: Luglio 6, 2026