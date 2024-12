“Stelle. I sogni di un rivoluzionario”: in prima nazionale al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 1:57 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il concetto di libertà, lo spazio-tempo e la teoria del multiverso sono i temi al centro dello spettacolo in prima nazionale “Stelle. I sogni di un rivoluzionario”, che andrà in scena venerdì 6 dicembre alle ore 21 al Teatro Nuovo di Pisa, in Piazza della Stazione 16. Con la regia di Annick Emdin e Carlo Scorrano, e con Francesco Salvadore e Francesco Pelosini sul palco, lo spettacolo è una produzione del Teatro Nuovo – Binario Vivo e si ispira alla figura storica di Louis-Auguste Blanqui (Nizza, 1805 – Parigi 1881), rivoluzionario francese protagonista dei moti di metà Ottocento.

Durante una delle insurrezioni, Blanqui viene arrestato e rinchiuso in una cella, dove non può avvicinarsi alla finestra poiché le guardie hanno l’ordine di sparargli se lo vedono guardare il cielo. Ma Louis-Auguste non ha bisogno di quella finestra: il cielo stellato è dentro di lui. In carcere per anni, elabora una teoria sulle stelle, ritenendo che l’eternità provenga da esse, anticipando la teoria del multiverso con oltre un secolo di anticipo. Blanqui, infatti, teorizza che ogni scelta generi un universo parallelo, una dimensione separata dal nostro spazio-tempo.

Annick Emdin, regista e autrice, commenta: “Blanqui era un rivoluzionario, un uomo d’azione animato da principi di uguaglianza e libertà, ma anche un filosofo, un sognatore, un matematico, un astronomo. Ha teorizzato per primo i mondi paralleli nel suo trattato ‘L’eternità viene dagli astri’. In trentasette anni di carcere non si è mai lasciato vincere dalla disperazione, perseguendo sempre le sue convinzioni nella certezza che le idee vadano oltre le battaglie e le mura di una cella. Come stelle, queste idee possono guidare gli uomini oltre la morte e oltre i confini dell’Universo“. Per raccontare questa figura, lo spettacolo offre una scenografia minimalista, che evoca il vuoto della prigione, ma che grazie a proiezioni, musiche ed altri elementi, riempie lo spazio con l’universo contenuto nell’animo umano.

Biglietti e informazioni

Biglietteria online : https://www.ciaotickets.com

: https://www.ciaotickets.com Sito web : www.teatronuovopisa.it

: Aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, in Piazza Stazione 16. Biglietto intero: 15 euro, convenzionati: 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa: 10 euro. Ingresso gratuito per bambini sotto i 10 anni. Informazioni:

E-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com

Telefono: 3923233535

Per partecipare agli spettacoli è necessaria la tessera associativa annuale di Binario Vivo (3 euro).

Last modified: Dicembre 3, 2024