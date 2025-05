Presentato il concorso pianistico “Premio Toscana Città di Cascina”

Written by admin• 2:25 pm• Attualità, Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – Cascina tra musica e cultura: gli eventi collaterali del Concorso Pianistico Internazionale “Premio Toscana Città di Cascina” Cascina si prepara ad accogliere una straordinaria rassegna di eventi che accompagnerà il Concorso Pianistico Internazionale “Premio Toscana Città di Cascina”, che si terrà dall’11 al 22 giugno 2025, trasformando la città in un crocevia di arte, cinema, teatro, musica e letteratura.

Accanto alle prove del concorso, che vedranno protagonisti giovani e giovanissimi pianisti provenienti da tutto il mondo, un ricco programma di appuntamenti culturali offrirà al pubblico incontri con autori, presentazioni di libri, concerti, film, una mostra fotografica creando un dialogo tra diverse forme d’arte. Cascina diventerà così un punto di riferimento non solo per gli appassionati di musica ma anche per chi ama la cultura in tutte le sue sfumature, in un’esperienza che unisce suoni, parole ed emozioni.

“Ringrazio il maestro Daniel Rivera che ha scelto Cascina e che guida il premio da tre anni – ha sottolineato il sindaco Michelangelo Betti –. Ci sono stati cambiamenti rispetto all’inizio, con un’evoluzione partita da una sponsorizzazione regionale per proseguire con le proprie gambe e ampliando le sue iniziative. Ci sono eventi e attività collaterali che lo fanno crescere, aumentando anche i luoghi toccati dai concerti. Il 19 giugno ci sarà la serata ‘Aspettando il Bellotti-Bon’, un titolo augurale per quello che pensiamo possa essere la cornice perfetta per il premio, nel 2026 o al più tardi nel 2027. L’intento è quello di far crescere il premio anno dopo anno”.



“Siamo contenti di presentare la terza edizione del concorso pianistico internazionale Premio Toscana Città di Cascina – ha detto l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –. È un contenitore culturale importante che ci permette di far venire a Cascina pianisti di tutto il mondo. Mi preme ringraziare le numerose collaborazioni che abbiamo in campo, dai top sponsor ai donatori di borse di studio, senza tralasciare le associazioni del territorio, le realtà commerciali e le librerie. Sarà una ‘dieci giorni’ di qualità: le iscrizioni termineranno il 25 maggio”.



“Tra le novità che ho voluto introdurre – ha aggiunge il maestro Daniel Rivera – c’è la categoria ‘amatori’, che non prevede una graduatoria ma che permetterà agli appassionati di ricevere un giudizio dalla giuria. Vorrebbe iscriversi anche una persona di 78 anni di Pistoia, qualora riesca a trovare chi lo può accompagnare. Ci sarà anche una sezione riservata alla musica da camera, con il Premio Roberto Cecchetti che spazia su tutti i generi e una sezione di Pianoforte a 4, 6 e 8 mani. Le giurie saranno di alta qualità, con professionista di fama internazionale. Non ci resta che invitarvi a partecipare e a continuare a iscrivervi al concorso, con gente che verrà da Argentina, Russia, Armenia, Spagna e Bulgaria”.



Anteprima il 6 giugno alle ore 19.00 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Sonori scatti di calici” che racconta, in scatti, la storia di Cantina Jazz e della fortunata sinestesia vino/musica. Cantina Jazz è un format multisensoriale, che invita il pubblico a “degustare la musica e ascoltare il vino”. L’apertura della mostra si concluderà poi con un brindisi eno-musicale.

L’apertura vera e propria della manifestazione è affidata al vincitore della Sezione Giovani Talenti dell’edizione 2024, Luca Cianciotta, che si terrà il giorno 11 giugno 2025, alle ore 19.00 nella Sala Gipsoteca della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”. Un’occasione unica per ascoltare un giovane pianista di straordinario talento. Sempre nella Sala Gipsoteca della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”, venerdì 14 giugno alle ore 21.00 sarà la volta di Accordi DiVersi, una serata speciale dedicata alla memoria dell’arte di Paolo Pau, in arte Ghibli, autore cascinese di testi e di canzoni, un viaggio tra parole e note con le attrici Valentina Pau e Denise Neri, la vocalist Corinna Bertini e il pianista Davide Bertini, in

collaborazione con Hollywood Music Studio. Il 15 giugno, alle ore 21 nella stupenda cornice della Pieve dei Santi Ippolito e Cassano, il primo dei due concerti di premiazione delle sezioni Pianoforte Solista, Musica da camera con pianoforte e Pianoforte 4-6-8 mani.

Un altro appuntamento è il 19 giugno alle ore 19 nel giardino della Biblioteca, con l’evento

“Aspettando il Bellotti Bon”: presentazione del libro “Almanacco pucciniano. Giacomo Puccini e Pisa” di Alessandro Ceccarini. Dialoga con l’autore il giornalista ed editore Stefano Mecenate della DreamBoook Edizioni. Il 20 giugno alle ore 21 ancora nella Sala Gipsoteca una serata speciale, con la presentazione in prima assoluta del lungometraggio “La giacca rosa – Roberto Cecchetti, il violino che fermò la primavera” ideato da Giovanna Pellai e diretto da Mirko Malacarne, che ricorda il legame di Roberto Cecchetti, violinista eclettico, prematuramente scomparso, con Cascina, dall’inizio come studente nell’ex Istituto Musicale Salvini all’apertura della Scuola di Musica Amadeus, nel 1992, alle amicizie e collaborazioni artistiche che in Cascina sono nate e cresciute. Attraverso i ricordi di professori, amici e colleghi, allievi, il film ripercorre aneddoti e momenti significativi del suo percorso musicale e umano, restituendo il ritratto di un artista che ha lasciato un segno profondo nella comunità cascinese e nella musica.

La serata sarà anche l’occasione per l’istituzione da parte dell’amministrazione di Cascina del PREMIO ROBERTO CECCHETTI da destinare ad un giovane artista del territorio che si è distinto per la maturità artistica e il talento. Il Premio andrà a Lorenzo Petrizzo, giovane compositore e violinista cascinese, per il talento, e la sensibilità artistica e l’impegno che ha saputo esprimere con autenticità. Il 21 giugno si terrà la giornata europea della “Festa della Musica” a Cascina, che partecipa all’evento curato dalla Corale Polifonica Cascinese, con musica dalle 15.00 in poi, in corso Matteotti e Piazza Garibaldi.



A chiusura, il 22 giugno alle ore 21.00 nella Pieve dei Santi Ippolito e Cassano, il secondo e ultimo Concerto di premiazione del vincitori delle Sezioni Giovani Talenti e Amatori: un’idea audace voluta dal direttore artistico Daniel Rivera quella di affiancare due mondi apparentemente opposti, quello dei giovani pianisti professionisti e quello degli amatori, accomunati da un’unica passione. Da un lato il rigore di chi fa della musica la propria strada, dall’altro chi suona per il puro piacere di farlo. Un contrasto netto, eppure armonico, che darà vita ad una serata unica, in cui il valore della musica supererà le differenze, trasformandole in un dialogo tra talento e passione.

SPONSOR

Visionary Sponsor: COMUNE DI CASCINA

Top Sponsor: SOGEFARM FARMACIE COMUNALI e TOSCANA ENERGIA

Sponsor ufficiale: SITEMAR e BANCA DI CASCINA E PESCIA

Contributo del Consiglio della Regione Toscana

DONATORI DELLE BORSE DI STUDIO:

Dive e Dame Parrucchiere

Dream Book Edizioni

Edizioni Lungoviaggio

Italia con Katia

Libreria Carrara

Liberia Pellegrini

Studio B&G

Unicoop Firenze sezione soci Cascina

Sig.ra Eleonora Politano

Sig.ra Isabella Lelli



TUTTI I COLLABORATORI CHE HANNO ADERITO E APPOGGIATO L’EVENTO:

Pesenti, 3C club fotografico, Croce Rossa di San Frediano, La Brusta, Sighieri, Corale polifonica Cascinese, Holliwood Music Studio, Maro Cristiani Pavimenti, La grotta, La torre di cascina appartamenti.



COMITATO D’ONORE

Paolo Grigò, artista e scultore

Luciano Parenti, violinista, compositore, già direttore della Corale Polifonica Cascinese

Sonia Ciani, soprano

Carlo Bernini, pianista

Antonella Palombi, tenore

Massimo Barsotti, pianista

Last modified: Maggio 13, 2025