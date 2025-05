Ultimo appuntamento della stagione teatrale “Rivoluzioni Teatrali” al Teatro Nuovo di Pisa

Written by admin• 2:02 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Venerdì 16 maggio alle ore 21 va in scena “Rien ne va plus”, uno spettacolo di e con Marina Romondia, per la regia di Nicoletta Robello Bracciforti, ispirato a un racconto di Alberto Lupo.

Protagonista è Martina, un’adolescente dipendente dal gioco d’azzardo, che vive con la nonna. Lo spazio scenico si trasforma in base al racconto: ora è una cameretta, ora un salotto, un casinò o una sala slot. La vicenda mette al centro il tema della ludopatia in età giovanile, affrontato con grande intensità e realismo.

“Rien ne va plus” è uno spettacolo che, pur pensato per un pubblico adulto, è stato spesso inserito in percorsi di formazione per studenti delle scuole secondarie di secondo grado. È realizzato in collaborazione con le associazioni Libera, Avviso Pubblico, Mettiamoci in Gioco e Fondazione Caponnetto. Ha ricevuto importanti riconoscimenti: finalista al Premio Giovani Realtà 2016, semifinalista al Premio Cassino OFF 2016 e al Premio Mauro Rostagno 2018.

Informazioni e biglietti

Lo spettacolo si terrà al Teatro Nuovo, in Piazza della Stazione 16, a Pisa.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.teatronuovopisa.it.

Il costo è di 15 euro per l’intero, 13 euro per i convenzionati e 10 euro per studenti e personale dell’Università di Pisa.

Il botteghino è aperto il martedì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 19 e un’ora prima dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 392 323 3535 (anche via WhatsApp) oppure scrivere a biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com.

Si ricorda che per accedere agli spettacoli è necessaria la tessera annuale Binario Vivo APS (costo 3 euro), che può essere fatta direttamente al botteghino oppure online al seguente link: https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrisocio/232333/01

Last modified: Maggio 13, 2025