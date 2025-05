Pontedera, addio a Carlo Belcari: una vita spesa per il volontariato e il sociale

Written by admin• 3:37 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA- Pontedera piange la scomparsa di Carlo Belcari, figura di riferimento del volontariato cittadino, venuto a mancare all’età di 88 anni. Tra i fondatori della sezione locale dell’Auser, associazione dedicata alla valorizzazione degli anziani e all’invecchiamento attivo, Belcari è stato anche attivamente impegnato nella Pubblica Assistenza e nello Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati.

Instancabile e appassionato, Belcari ha dedicato la sua vita al bene comune, come ricordato dal sindaco Matteo Franconi:

«Carlo è stato un esempio di dedizione e generosità. Una persona di grande volontà, profondamente legata alla sua città. Per me è stato anche un punto di riferimento personale nei miei primi passi in politica. Il suo impegno sociale su più fronti ha rappresentato un modello per molti altri».

Un ricordo commosso arriva anche da Diana Correale, attuale presidente di Auser Pisa:

«Fu lui, nel 2006, a chiedermi di entrare nell’associazione che aveva contribuito a fondare a metà degli anni Novanta. Ha sempre messo passione, precisione e serietà in tutto ciò che faceva, con un’attenzione autentica alla difesa dei diritti di tutti».

Con la scomparsa di Carlo Belcari, Pontedera perde una figura di straordinario valore umano e civile, un uomo che ha fatto del volontariato e dell’impegno sociale la missione di una vita.

