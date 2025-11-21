Presentato a Palazzo Gambacorti il nuovo questionario per rilevare il disagio delle donne fragili in cura oncologica

Written by admin• 3:06 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolta venerdì 21 novembre, a Palazzo Gambacorti, la presentazione del “Questionario di valutazione del disagio per donne in stato di fragilità”, promosso dall’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella” nell’ambito del calendario del Consiglio cittadino per le pari opportunità dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Il questionario, anonimo e strutturato, è pensato per raccogliere difficoltà, bisogni e possibili situazioni di violenza che possono emergere nel percorso di cura di donne alle prese con una diagnosi oncologica. Lo strumento sarà somministrato, a partire dalla fine di novembre, nei reparti di oncologia degli ospedali pisani, al day hospital e presso il Centro oncologico di riferimento dipartimentale, grazie al supporto di volontari appositamente formati.

Alla presentazione sono intervenuti la presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità, Silvia Silvestri, il presidente dell’Associazione Oncologica Pisana Marco Rossi, insieme a rappresentanti del Consiglio direttivo e alla psicologa Elena Campione.

“Un’iniziativa preziosa – ha dichiarato Silvia Silvestri – che arricchisce un programma di eventi impegnato a tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere nelle sue molte forme, non solo fisiche ma anche psicologiche ed economiche“.

I dati raccolti saranno analizzati in forma aggregata e potranno orientare futuri interventi di sostegno. Nel questionario è inoltre indicato un numero dedicato tramite cui, su richiesta, le pazienti potranno essere messe in contatto con personale qualificato.

L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti che per tutto il mese di novembre coinvolgono associazioni e realtà locali in azioni di sensibilizzazione e promozione della cultura del rispetto e dei diritti delle donne.

Last modified: Novembre 21, 2025