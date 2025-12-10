Presentate le iniziative natalizie del Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e Confcommercio Pisa

Written by admin• 2:18 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Si è svolta nella sala giunta del comune di San Giuliano Terme la conferenza stampa di presentazione degli eventi “Natale a Pontasserchio” e “Natale a San Giuliano Terme”, due domeniche dedicate alle famiglie e alla comunità per celebrare insieme la magia del Natale.

Gli appuntamenti, organizzati dal comune di San Giuliano Terme in collaborazione con i negozi del centro commerciale naturale di San Giuliano Terme, Confcommercio provincia di Pisa, con il supporto di Colleventi e e con la compartecipazione della camera di commercio Terre di Pisa, animeranno il territorio con spettacoli, laboratori, musica e tanto divertimento per grandi e piccini.

Domenica 14 dicembre a Pontasserchio, in Via Che Guevara, dalle ore 15:00 alle 19:00, il programma prevede l’angolo di Babbo Natale con il suo Folletto per aiutare i bambini a scrivere la letterina, spettacoli di magia con il Mago Illusionista, trampoliere luminoso e giochi di luce, laboratori creativi per i più piccoli, spettacoli del Teatrino dei Burattini e Mascotte per foto e divertimento. Non mancherà la musica con il Coro Gospel e la Street Band che allieteranno il pomeriggio con canti e brani natalizi.

Domenica 21 dicembre sarà la volta di San Giuliano Terme, in Largo Shelley, dalle ore 15:00 alle 19:00. Anche qui il programma è ricco di appuntamenti per tutta la famiglia: spettacoli di magia, bolle e giocoleria, l’angolo di Babbo Natale per incontrare i bambini e raccogliere le loro letterine, il mercatino artigianale, spettacolo di fuoco e giocoleria, la slitta dell’800 di Babbo Natale e il Coro Voci Bianche che accompagnerà il pomeriggio con i più bei canti natalizi.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Matteo Cecchelli, l’assessora alle attività produttive Angela Pisano, il direttore generale confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli e il presidente del centro commerciale naturale di San Giuliano Terme Stefano Ferrini.

“Il commercio di vicinato è il cuore pulsante delle nostre frazioni” ha sottolineato l’assessora alle attività produttive Angela Pisano. “Con queste iniziative vogliamo creare occasioni concrete per far vivere le strade, le piazze e i negozi dei nostri centri. Portare le famiglie a Pontasserchio e a San Giuliano Terme in queste domeniche significa valorizzare il tessuto commerciale locale e al tempo stesso offrire ai cittadini momenti di festa diffusa sul territorio.”

“Ringrazio l’assessora Angela Pisano e l’amministrazione guidata dal sindaco Cecchelli, che con caparbietà ci hanno dato la possibilità di organizzare anche a San Giuliano il Natale” ha evidenziato il direttore generale confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli . “Queste attività sono fondamentali per far conoscere e valorizzare le attività commerciali, cercando di salvaguardarle nel miglior modo possibile, specialmente in un momento in cui il commercio sta vivendo contraccolpi importanti.”

“Attraverso queste iniziative possiamo convogliare famiglie, bambini e adulti, che per noi rappresentano la linfa vitale. Lo ricordiamo sempre: un territorio senza attività imprenditoriali è un territorio povero, e l’Italia non può permettersi la chiusura dei negozi di vicinato che da sempre ne rappresentano il cuore: il 99% delle imprese italiane è rappresentato da micro e piccole imprese: sono dati ufficiali del Ministero. Significa che, anche grazie all’amministrazione, possiamo ridare linfa vitale a questi imprenditori che con tenacia tengono alzate le saracinesche”.

“Confcommercio è a disposizione, e quando troviamo un’amministrazione che crede nel commercio come quella di San Giuliano, il nostro impegno diventa ancora più forte” conclude Pieragnoli.



“Queste iniziative rappresentano un momento importante di aggregazione per la nostra comunità in attesa delle festività natalizie” ha dichiarato il sindaco Matteo Cecchelli. “Questo è il periodo dell’anno in cui più forte si sente il bisogno di stare insieme, di ritrovare il senso di appartenenza al proprio territorio. Grazie alla collaborazione con il centro commerciale naturale, confcommercio Pisa e tutti i partner coinvolti, riusciamo a offrire ai nostri cittadini, in particolare alle famiglie con bambini, momenti di gioia e spensieratezza. È anche un modo per valorizzare i nostri centri abitati e sostenere le attività commerciali locali in un periodo così significativo per l’economia del territorio.”

Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Un’occasione per vivere insieme la magia del Natale e riscoprire il piacere di stare insieme nella propria comunità.

