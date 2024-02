Presentata la XXV Maratona di Pisa: tante le novità

Scritto da Antonio Tognoli• 8:21 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – E’ un compleanno particolare, quello che la Maratona di Pisa si appresta a festeggiare domenica 15 dicembre 2024, in quanto coincide con la XXV Edizione di tale Manifestazione, ragion per cui la Società organizzatrice 1063 AD, in accordo con l’Assessorato allo Sport del Comune di Pisa e con la collaborazione di vari Enti ed Associazioni cittadine, hanno ritenuto di anticipare sin dal 25 gennaio scorso le relative iscrizioni, oltre a pianificare tutta una serie di iniziative per far sì che le “Nozze d’Argento” dell’evento vengano degnamente celebrate.



di Giovanni Manenti



La Maratona è stata presentata presso i locali dell’Hotel Duomo di Pisa, alla quale sono intervenuti, fra gli altri, il Sindaco di Pisa Michele Conti per i saluti istituzionali, l’Assessore allo Sport Frida Scarpa, il Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana Dr. Andrea Maestrelli, il Prorettore con delega ai rapporti con il territorio dell’Università di Pisa Prof. Marco Macchia, il Presidente di ConfCommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, il Vice Presidente Federalberghi Pisa Roberto Tommasoni ed il Coordinatore Sindacale CNA Pisa Simone Romoli.

Per la Società organizzatrice 1063 AD, hanno viceversa preso la parola il Presidente Simone Ferrisi ed il Vice Presidente Sergio Costanzo, ai quali è toccato il compito di illustrare conferme e novità della prossima edizione rispetto alle precedenti, ricordando che l’ultima svoltasi il 17 dicembre 2023 ha visto alla partenza circa 2800 iscritti, così che l’obiettivo non può che essere quello di superare “quota 3000”, mettendo in campo tutte le forze interessate per un rapporto sinergico teso ad uno scopo comune, per centrare il quale sono state già poste in atto alcune importanti innovazioni, quali una variazione del percorso, oltre ad aver ottenuto l’omologazione da parte della FIDAL della “Pisanina Mezza Maratona”, che entra così a far parte del relativo Calendario a tutti gli effetti.

L’anticipo dell’apertura delle iscrizioni consente a coloro che intendono già prenotarsi, di poter fruire di uno sconto del 15% rispetto alla tariffa intera, peraltro valido sino al prossimo 18 febbraio 2024, così come ad ulteriore supporto della Manifestazione giunge l’accordo di collaborazione concluso con la “Digital Communication Partner Net7“, agenzia specializzata nella realizzazione di prodotti digitali.

Una “macchina organizzatrice” che si è pertanto mossa per tempo per rendere questa XXV edizione un qualcosa di unico, come sottolinea l’Assessore allo Sport Frida Scarpa: “L’aver anticipato la presentazione della prossima edizione della Maratona di Pisa assume la valenza della promozione non solo dell’evento sportivo, già di per sé di caratura internazionale, ma altresì tiene ad evidenziare l’importanza che lo stesso riveste per il nostro tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo ai settori alberghiero e del commercio, al fine di inserire nei rispettivi palinsesti tale offerta in modo di attrarre ancor più turismo sportivo, facendo sì che possa crearsi un circuito di agevolazioni che comprende anche il complesso monumentale e la rete museale per un binomio fra Sport e Cultura“.

“Ecco pertanto“, prosegue l’Assessore, “che tutti assieme, Società organizzatrice, Amministrazione Comunale ed Associazioni di Categoria – oltre ad un particolare ringraziamento all’Opera della Primaziale ed all’Università di Pisa, nonché all’Hotel Duomo che ha messo a disposizione i propri locali per la presentazione – dobbiamo soprattutto promuovere l’immagine di Pisa al fine di internazionalizzare al massimo la nostra città, già Patrimonio Unesco, unendo le forze per cercare di accogliere nel miglior modo possibile coloro che decideranno di prendere parte alla Maratona, unitamente ai loro familiari, per un connubio sempre più coeso fra Sport e Turismo. Per far ciò, incalza Frida Scarpa, “stiamo progettando tutta una serie di iniziative in tal senso, una delle quali consiste nell’idea di richiedere ai partecipanti stranieri di portare con sé una bandiera del proprio Paese che intenderemmo usare per tappezzare il prato di Piazza dei Miracoli davanti alla Cattedrale in modo da creare uno spettacolo unico al Mondo, con una visione dall’alto dei nostri Monumenti unito ad un tappeto di bandiere tale da simboleggiare l’inclusività, l’aggregazione ed il senso di appartenenza che la famiglia dello Sport custodisce dentro di sé ed abbatte ogni barriera, con il vantaggio oltretutto che la Maratona di svolgerà a pochi mesi di distanza dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Una sorpresa in più“, conclude l’Assessore, “sarà la mia presenza come atleta, unitamente a quella del nostro Sindaco Michele Conti che ha inteso così lanciarmi una sorta di “guanto di sfida”, pur non avendo entrambi ancora deciso quale delle due gare sarà quella prescelta, ma possiamo sin d’ora assicurare di essere onorati di essere parte attiva di questa Manifestazione, non fosse altro che per lo scopo di integrarci con gli atleti ed i cittadini a dimostrazione di quanto l’Amministrazione sia vicina al Mondo dello Sport, così come tenga che tutto sia compenetrato, fra Sport, Cultura ed integrazione“.

Un impegno maggiore, ma con uno scopo ben preciso, quello che anche l’Associazione 1063 AD si è fatta carico in questa occasione, come conferma il Vice Presidente Sergio Costanzo, evidenziando: “L’impegno che ci siamo assunto è ovviamente pari a quello delle precedenti edizioni, con la differenza che in tali circostanze avevamo lavorato un pochino più sotto traccia, mentre quest’anno, data la ricorrenza della XXV Edizione della Maratona di Pisa, abbiamo voluto coinvolgere la città, in modo che ciascuno possa assumersi le proprie responsabilità, fare la propria parte e contribuire alla riuscita di questo evento, poiché senza il contributo di ognuno lo stesso non si può realizzare. Non vogliamo con questo“, prosegue il Vice Presidente, “forzare la mano alle Associazioni di Categoria, ma piuttosto coinvolgere le stesse nell’ambito di un progetto tendente a far sì che la Maratona non sia vista solo per sportivi od addirittura fanatici, bensì divenire una sorta di “fiore all’occhiello” tra le varie Manifestazioni cittadine, circostanza per la quale abbiamo deciso tutti assieme di fornire agli Alberghi dei banner che saranno installati sui loro singoli siti, in modo che il turista in visita a Pisa nei prossimi mesi venga a conoscenza dell’esistenza di un tale evento, così da aver voglia di tornarci a metà dicembre o, quantomeno, partecipare la cosa ad amici e conoscenti al rientro in patria. Altra importante novità, conclude Sergio Costanzo, deriva dall’aver fatto in modo che all’atto dell’iscrizione gli atleti abbiano anche l’opportunità di cliccare un’apposita casella che dà loro la possibilità di visitare la rete museale cittadina nel corso del loro soggiorno a Pisa per la Maratona, da sfruttare attraverso un biglietto elettronico con orari già prefissati, mentre per ciò che concerne il percorso stiamo studiando alcune piccole modifiche in modo a renderlo più cittadino in modo tale da esporre alla vista dei concorrenti altre parti che altrimenti non vedrebbero, il tutto nell’ottica di renderlo altresì tecnicamente più veloce e, di conseguenza, più appetibile per realizzare una miglior prestazione personale da parte dei singoli atleti“.

