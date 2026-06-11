Presentata la VI edizione del 110 Hertz Festival

Written by Redazione• 4:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Dal 18 al 21 giugno alla Villa Medicea di Coltano quattro giorni di musica, teatro, arte, radio e attività nel cuore del Parco di San Rossore

PISA – È stata presentata oggi la VI edizione del 110 Hertz Festival, in programma dal 18 al 21 giugno presso la Villa Medicea di Coltano. La manifestazione, sostenuta dal Comune di Pisa e da Unicoop Firenze, torna ad animare uno dei luoghi più suggestivi del territorio con quattro giornate dedicate alla musica, al teatro, all’arte, alla radio, ai laboratori e alle attività all’aria aperta.

Promosso da Binario Vivo APS, in collaborazione con il Comune di Pisa, Unicoop Firenze e Cantiere Sanbernardo, il festival conferma la propria vocazione multidisciplinare, proponendo un programma capace di intrecciare spettacolo dal vivo, creatività contemporanea e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale di Coltano. Un luogo simbolico, legato alla figura di Guglielmo Marconi e alle prime sperimentazioni nel campo delle telecomunicazioni, che diventa ancora una volta spazio di incontro, partecipazione e produzione culturale.

Saranno oltre trenta gli appuntamenti in calendario tra concerti, spettacoli teatrali, performance itineranti, laboratori artistici per bambini e famiglie, danza, installazioni e dirette radiofoniche. Un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e favorire nuove occasioni di condivisione all’interno di una cornice naturale di straordinario valore.

L’edizione 2026 si aprirà giovedì 18 giugno con una serata dedicata alla musica dal vivo e alle arti visive. Nei giorni successivi si alterneranno artisti e compagnie provenienti da esperienze e linguaggi differenti: dalle passeggiate artistiche agli spettacoli di strada, dal teatro alla world music, fino ai concerti conclusivi della domenica.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attiva Radio 110 Hertz, che racconterà il festival attraverso interviste, approfondimenti, musica e incontri con gli ospiti, contribuendo a creare uno spazio di dialogo aperto alla comunità e ai visitatori.

Tra le novità di questa edizione, la tessera associativa sarà inclusa nel prezzo del biglietto e sarà attivo un servizio di navetta tra il Teatro Nuovo di Pisa e Coltano, con l’obiettivo di favorire la partecipazione del pubblico e rendere il festival ancora più accessibile. Il servizio sarà attivo per tutta la durata degli eventi, con partenze e rientri programmati indicativamente ogni ora tra Pisa e Coltano.

L’appuntamento è dal 18 al 21 giugno alla Villa Medicea di Coltano per quattro giornate dedicate alla cultura, alla socialità e alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del territorio pisano. Per informazioni e biglietti è possibile collegarsi al sito https://www.110hertzfestival.it/

Il programma completo.

Giovedì 18 giugno.

19:00 – Apertura

19:30 – Cena di autofinanziamento

20:30 – Lucrezia in Trio (musica)

21:15 – Nik Morini Project: From the Land of Confusion (musica)

22:30 – Violet (musica)

23:15 – Na_you (musica)

IndraSynch mappatura e proiezioni

Venerdì 19 giugno.

17:00 – 21:00 – Diretta Radio 110 hertz

18:00-19:30- Passeggiata artistica (teatro)

Francesco Salvadore: Una storia di Colapesce – Marta Beggio: Carletto – Irene Rametta: Canti e fisarmonica – Matteo Micheli: La strada dei monti

17:30 – ILDE -110 Spray Lab (età consigliata 10/15)

18:30 – Agata Scopelliti: Laboratorio di tarantella dell’Aspromonte meridionale

19:30 – Marta Pistocchi: Grand Cabaret (spettacolo di strada)

20:00 – L’ultima lettera di Yanez (teatro)

21:00 – Dj Lugi (musica)

22.00 – Assalti Frontali (musica)

23:30 – DJ Vadim (musica)

Sabato 20 giugno.

15:30 – 20:00 – Diretto Radio 110 hertz

16:00 – Mario Levis: L’albero che suona la sega (spettacolo per bambini)

16:30 – 18:00 Passeggiata artistica (teatro)

Maria Piscopo: Monologo Rosa Balestrieri – Lisa Pellegrini: Le Fantasticherie di Madame Lucy – Matteo Micheli: Olmo il Pino silvestre – Andrea Console: La casa di Turino

17:00 – Marta Beggio: La resistenza del bosco (laboratorio per bambini)

17:30 – 19:00 – Passeggiata artistica (replica)

17:30 – ILDE -110 Spray Lab (età consigliata 10/15)

18:00 – Marta Pistocchi: Sviolinate (spettacolo di strada)

19:00- Cottini e Canzi: A volo d’angelo (teatro)

19:30- Mario Levis: Hanger? (spettacolo di strada)

20:30 – Instabili Vaganti: Confini (teatro danza)

21:30 – DJ Pandaj (musica)

22:30 – Pape Diouf (musica)

Venerdì 21 giugno.

15:30 – 20:00 – Diretta Radio 110 hertz

15:30 – Matilde Politi: Laboratorio di canti siciliani delle donne (ingresso: 10 euro)

16:00 – Carlo Scorrano: Il Ranocchio Doremi (spettacolo per bambini)

16:30 – 18:00 – Passeggiata artistica (teatro)

Francesco Salvadore: Quando un popolo che perde la lingua – Lisa Pellegrini: Le Fantasticherie di Madame Lucy – Irene Rametta: Canti e fisarmonica – Andrea Console: La casa di Turino

17:00 – Marta Beggio – La resistenza del bosco (laboratorio per bambini)

17:30 – 19:00 – Passeggiata artistica (replica)

18:00 – Voci Sbagliate: Sottosuolo (teatro – non adatto a un pubblico di età inferiore ai 16 anni)

19:00 – Mario Levis: Crazy Fàntony! (spettacolo di strada)

19:30 – Maristella Martella: Rituals (teatro danza)

20:00 – Rumy Gyal (musica)

21:00 – Mombao (musica)

22:15 – Manuel Pegoraro: Vesta Fuoco (spettacolo di strada)

22:45 – Enbivy (musica)

23:30 – Romina Thomas (musica)

Last modified: Giugno 11, 2026