Prende il via il Red Contest 2026

Written by Redazione• 11:09 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Con la serata di venerdi scorso al Cantiere SanBernardo sono cominciate le semifinali del Red Contest 2026, appuntamento ripreso dallo scorso anno dopo il forzato arresto causato dal covid. Questo anno, insieme all’associazione La Rossa, il circolo arci “Il Botteghino” di Pontedera, il circolo arci “Petroio” di Vinci, l'”Ex Caserma Occupata” di Livorno, il CSA “Intifada” di Empoli sono le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del Contest per cantautori, cantautrici e band e che ospiteranno le serate delle esibizioni dal vivo.

Lo Studio di registrazione Elfland, Punto Radio, Melasono, Archivi della Resistenza, Notti Rosse sono le altre realtà grazie alle quali è stato possibile organizzare questa edizione, in quanto si sono rese disponibili a offrire premi per i vincitori e le vincitrici. Ogni serata chi assiste ai concerti può contribuire a decidere il vincitore. Tutte le serate sono a ingresso gratuito o a offerta libera.

Queste le date dei prossimi appuntamenti: 30 maggio Petroio, 6 giugno Ex Caserma, 13 giugno Intifada, 11 luglio la finale al Botteghino. Oltre al premio “Francesco Martini” per il primo classificato, come sempre nella finale è previsto il premio “Luigi Nista” per il testo più socialmente impegnato.

I premi sono dedicati a due amici e compagni che amavano le musica e l’impegno sociale, sempre presenti alle nostre iniziative.

I primi finalisti saranno i Saul Project, che venerdì si sono esibiti insieme a Andrefuoco, Mecha Prjt, Davide Prezzo, usciti vincitori dopo la sommatoria tra i voti del pubblico e quelli della giuria di qualità, Tutti le esibizioni si sono confermate di alta qualità e originali nella loro grande differenza di genere musicale, coinvolgendo il pubblico presente e confermando così che queste sono belle occasioni di incontro per dare il meritato spazio e riscoprire la musica emergente, serate che riservano sempre piacevoli sorprese.

Le informazioni sulle prossime serate si possono trovare sulle pagine social Red Contest e Festa Rossa Lari.

Last modified: Maggio 24, 2026