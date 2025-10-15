Premio per l’Azienda USL Toscana nord ovest al convegno PREMs e PROMs di Pisa

Written by admin• 11:11 am• Pisa, Attualità

PISA – Lo scorso 13 ottobre, durante il primo convegno annuale del Network PREMs e PROMs organizzato a Pisa dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna, l’Azienda USL Toscana nord ovest è stata premiata nella sezione poster per l’“Impatto e trasferibilità” grazie al lavoro “Dalle parole ai fatti: l’esperienza dei PREMs come motore di cambiamento organizzativo”.

Il progetto testimonia l’impegno dell’Azienda nel coinvolgimento del personale e nell’uso dei dati raccolti dalle indagini di soddisfazione dei pazienti ricoverati, con l’obiettivo di rafforzare cultura dell’ascolto e trasparenza. I feedback dei pazienti diventano strumenti concreti per guidare cambiamenti organizzativi e migliorare i servizi.

Gli autori del poster premiato sono Linda Marcacci (Staff della direzione aziendale), Roberta Valerio (Comunicazione aziendale) e Andrea Lenzini (Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche e Ostetriche).

L’Azienda ha adottato un approccio sistemico, integrando la voce di pazienti e familiari nei processi di programmazione e valutazione. L’osservatorio PREMs supporta i professionisti nel valorizzare le esperienze positive e trasformare le criticità in azioni concrete di miglioramento.

Durante il convegno sono stati presentati anche altri due poster legati al dipartimento infermieristico e ostetrico:

“L’utilizzo del PREMs nel dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche dell’Azienda USL Toscana nord ovest – Esiti dell’assistenza infermieristica ed esperienza” , a cura di Andrea Lenzini, Moira Borgioli, Belinda Castori e Silvia Niccolini;

, a cura di Andrea Lenzini, Moira Borgioli, Belinda Castori e Silvia Niccolini; “PREMs: dal commento all’azione – Il percorso di analisi, valutazione e monitoraggio dei PREMs e degli interventi intrapresi dalla UOC Assistenza Infermieristica di Livorno”, a cura di Chiara Pini, Andrea Caiazzo, Roberto Giuliani, Antonella Perini, Stefania Infrasca, Carmela Sole, Claudia Marmeggi, Gabriele Gentini, Virna Agostini e Ursula Franchi.

I risultati dei PREMs mostrano un alto livello di soddisfazione dei pazienti, in costante crescita grazie alle azioni intraprese a partire dai loro commenti, che rappresentano un prezioso strumento per riconoscere e valorizzare l’impegno quotidiano degli operatori sanitari.

Con questo riconoscimento, l’Azienda USL Toscana nord ovest conferma il proprio impegno a rendere i PREMs parte integrante della pratica clinica e organizzativa, utilizzandoli come leva di cambiamento culturale e miglioramento continuo della qualità dell’assistenza.

