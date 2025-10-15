Pontedera capitale europea della Vespa: tre giorni di passione e precisione per il Campionato Europeo 2025

Written by admin• 11:31 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Dal 10 al 12 ottobre, Pontedera ha ospitato l’ultima e decisiva tappa del Campionato Europeo di Vespa Rally 2025, accogliendo centinaia di appassionati da tutta Europa. Tre giorni intensi tra paesaggi toscani, prove di regolarità e momenti di convivialità hanno visto la consegna dei premi durante la cerimonia di chiusura, domenica pomeriggio, al Teatro Era, tra emozione e orgoglio.

Organizzata sotto l’egida del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club, e realizzata da Vespa Club Pontedera, Vespa Club Rho e Motoclub Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e di Pontedera Città dei Motori, la manifestazione ha messo in primo piano precisione e regolarità, piuttosto che velocità. I partecipanti hanno affrontato chilometri di navigazione su roadbook e prove cronometrate al decimo di secondo, testando abilità e concentrazione.

Dopo le tappe in Germania e Austria, Pontedera ha decretato i vincitori finali:

Ott Gerhard (VC Hollabrunn, AT) con 33 punti

(VC Hollabrunn, AT) con 33 punti Both Hans Werner (VC Düsseldorf, DE) con 30 punti

(VC Düsseldorf, DE) con 30 punti Mangel Christian (VC Hollabrunn, AT) con 25 punti

Le giornate del Rally hanno unito sport e scoperta del territorio: dalle colline di Buti e Calci ai borghi di Terricciola e Palaia, tra panorami mozzafiato, prove di regolarità e soste gastronomiche.

Grande successo anche tra il pubblico, che ha affollato il Village del Teatro Era, ammirando Vespa storiche e condividendo la passione per un simbolo intramontabile.

“È stato un grande lavoro di squadra – commentano gli organizzatori – e vedere Pontedera accogliere così tanti vespisti da tutta Europa conferma che questo territorio ha nel DNA la Vespa e i suoi valori.”

Le immagini del weekend, curate dal regista Ivan Drudi, saranno presto trasformate in un filmato ufficiale, visibile sui canali social del Vespa World Club e del Vespa Rally, condiviso nei 65 Paesi membri.

Con la tappa italiana si chiude il Campionato Europeo 2025, ma ogni Vespa Rally resta soprattutto un viaggio nel tempo, nella passione e nella bellezza, aprendo la strada a nuove avventure e nuove destinazioni.

Last modified: Ottobre 15, 2025