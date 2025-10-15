Pontedera capitale europea della Vespa: tre giorni di passione e precisione per il Campionato Europeo 2025

PONTEDERA – Dal 10 al 12 ottobre, Pontedera ha ospitato l’ultima e decisiva tappa del Campionato Europeo di Vespa Rally 2025, accogliendo centinaia di appassionati da tutta Europa. Tre giorni intensi tra paesaggi toscani, prove di regolarità e momenti di convivialità hanno visto la consegna dei premi durante la cerimonia di chiusura, domenica pomeriggio, al Teatro Era, tra emozione e orgoglio.
Organizzata sotto l’egida del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club, e realizzata da Vespa Club Pontedera, Vespa Club Rho e Motoclub Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e di Pontedera Città dei Motori, la manifestazione ha messo in primo piano precisione e regolarità, piuttosto che velocità. I partecipanti hanno affrontato chilometri di navigazione su roadbook e prove cronometrate al decimo di secondo, testando abilità e concentrazione.
Dopo le tappe in Germania e Austria, Pontedera ha decretato i vincitori finali:
- Ott Gerhard (VC Hollabrunn, AT) con 33 punti
- Both Hans Werner (VC Düsseldorf, DE) con 30 punti
- Mangel Christian (VC Hollabrunn, AT) con 25 punti
Le giornate del Rally hanno unito sport e scoperta del territorio: dalle colline di Buti e Calci ai borghi di Terricciola e Palaia, tra panorami mozzafiato, prove di regolarità e soste gastronomiche.
Grande successo anche tra il pubblico, che ha affollato il Village del Teatro Era, ammirando Vespa storiche e condividendo la passione per un simbolo intramontabile.
“È stato un grande lavoro di squadra – commentano gli organizzatori – e vedere Pontedera accogliere così tanti vespisti da tutta Europa conferma che questo territorio ha nel DNA la Vespa e i suoi valori.”
Le immagini del weekend, curate dal regista Ivan Drudi, saranno presto trasformate in un filmato ufficiale, visibile sui canali social del Vespa World Club e del Vespa Rally, condiviso nei 65 Paesi membri.
Con la tappa italiana si chiude il Campionato Europeo 2025, ma ogni Vespa Rally resta soprattutto un viaggio nel tempo, nella passione e nella bellezza, aprendo la strada a nuove avventure e nuove destinazioni.