Presentata la nuova Scheda RSB per la valutazione delle risorse sociali di base

Written by admin• 11:03 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Un momento significativo di crescita e collaborazione interaziendale, dedicato a promuovere una cultura condivisa della valutazione sociale e a rafforzare la qualità del lavoro nel Servizio Sanitario Toscano.

È stata questa la sintesi della giornata di presentazione della nuova Scheda RSB – Risorse Sociali di Base, che si è svolta ieri, martedì 14 ottobre 2025, nell’auditorium del Centro di Formazione “Polo Didattico Daniela Donati” di Pontedera.

L’iniziativa, organizzata dal dipartimento dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ha segnato l’avvio della sperimentazione e dell’utilizzo della Scheda RSB, un nuovo strumento progettato per supportare gli operatori nella valutazione e valorizzazione delle risorse personali, relazionali e contestuali delle persone.

Ideata dall’Azienda USL Toscana Centro e validata scientificamente dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Scheda RSB favorisce un approccio integrato e multiprofessionale, orientato ai principi di empowerment, recovery e integrazione sociosanitaria.

Durante l’incontro, le assistenti sociali Cecilia Lombardi e Laura Ulivieri dell’Azienda USL Toscana Centro hanno illustrato ai numerosi colleghi presenti il percorso di sviluppo e validazione dello strumento.

All’evento hanno partecipato assistenti sociali impegnati nei servizi specialistici di Salute mentale adulti e Ser.D. dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in un momento di confronto e condivisione finalizzato a favorire l’adozione comune della Scheda, rafforzare la coerenza metodologica degli interventi professionali e consolidare la qualità del lavoro degli operatori del Sociale.

Last modified: Ottobre 15, 2025