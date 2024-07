Premiata a Palazzo Gambacorti la squadra del Dream Volley di Pisa, campioni italiani CSI under 16

Scritto da admin• 2:04 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Comune di Pisa prosegue la serie di premiazioni di atleti e squadre pisane che danno lustro alla città con vittorie di rilevo nazionale e internazionale nelle varie discipline sportive. L’Assessore allo sport Frida Scarpa ha accolto in Sala Baleari la squadra di pallavolo del Dream Volley, che si è aggiudicata il titolo di campioni d’Italia CSI nella categoria under 16.

“Un’altra giornata di premiazioni al Comune di Pisa – commenta l’assessore Frida Scarpa -. Stamani abbiamo ospitato la squadra under 16 del Dream Volley, che sono i nuovi campioni italiani CSI. Una giornata che ci riempie di orgoglio perché abbiamo potuto celebrare un altro successo sportivo raggiunto da giovani atleti della nostra città. Prima della consegna dei premi a ciascun ragazzo, abbiamo voluto ricordare Danilo Cremona, il pallavolista drammaticamente scomparso a Pisa proprio ieri, a causa di un malore durante una partita che si disputava sul territorio pisano. Insieme ai ragazzi abbiamo voluto onorare la sua memoria e stringersi intorno all’intera comunità della pallavolo italiana”.

La squadra under 16 della Dream Volley è costituita da: Giorgio Bonciani, Mattia Chelossi, Francesco Di Poi, Jacopo Giannasi, Federico Neretti, Raul Piccirillo, Cristian Tarquini, Jacopo Venturi. Premiato anche l’allenatore Alessandro Lazzeroni, conosciuto sia come giocatore di pallavolo ad alti livelli (ha partecipato con la Nazionale ai Mondiali di Roma del 1982 vincendo la medaglia d’argento e alle Olimpiadi di Seul nel 1988) e come tecnico (in serie A2 ha vinto con Falconara campionato e Coppa Italia negli anni 1997/2000), per i risultati raggiunti insieme alla squadra.

Luglio 24, 2024