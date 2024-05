A Titignano due sessioni di campi estivi organizzati da Mani Attive APS

Scritto da Leonardo Miraglia• 11:21 am• Cascina, Attualità, Attualità, Pisa

PISA – Sono al via i campi estivi organizzati dall’Associazione Mani Attive APSA, le sessioni saranno due e andranno dal 10 Giugno al 2 Agosto e dal 2 al 13 Settembre presso il grande parco della RSA Remaggi in Via Tosco Romagnola a Titignano (Cascina).

I campi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e sono rivolti ai bambini dai 6 ai 14 anni con un costo settimanale di 45 euro (pranzo al sacco).



Le attività svolte durante i campi saranno molteplici e faranno riferimento alla pedagogia Waldorf/Steineriana. Saranno promossi laboratori di attività artistiche manuali relative alle arti tessili, come pittura, stampa con colori naturali, manipolazione dell’argilla, giochi strutturati e non. Non mancheranno sport, teatro, giochi di squadra e tante altre attività. L’ampio spazio all’aperto offrirà anche quest’anno la possibilità di svolgere attività orticole e di giardinaggio.



Per maggiori info ed iscrizioni scrivere amaniattivecascina@gmail.com oppure chiamare Angela cell. 3337119441 o Brenda cell. 3271662646

