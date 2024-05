Allerta meteo gialla per pioggia e temporali forti

Scritto da admin• 4:51 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo con criticità codice GIALLO per pioggia e temporali forti dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di giovedì 16 maggio.

Previsione fino alle 24 di domani (Bollettino di Vigilanza Meteorologica):

PIOGGIA: oggi, mercoledì, possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone interne, più probabili a ridosso e sui rilievi appenninici; cumulati medi intorno a 10-15 mm, massimi fino a 30-40 mm in occasione dei temporali più intensi. Domani, giovedì, ancora molto instabile con possibilità di rovesci o temporali, localmente anche forti, sulle zone settentrionali (possibili anche sulla costa in mattinata); cumulati medi intorno a 10-15 mm, massimi fino a 30-50 mm in occasione dei temporali più intensi.

TEMPORALI: Oggi, mercoledì, possibili temporali sulle zone centro settentrionali. Domani, giovedì, possibili temporali sulle zone centro-settentrionali. Grandinate e colpi di vento solo occasionali.

Last modified: Maggio 15, 2024