Possibili disagi nel servizio dei bus di Autolinee Toscane a causa dello sciopero

PISA – Venerdì 29 novembre, il servizio di bus di Autolinee Toscane potrebbe subire ritardi o cancellazioni nelle tratte urbane ed extraurbane di tutta la Regione a causa di due scioperi nazionali di 24 ore. Il primo è uno sciopero generale proclamato da CGIL e UIL, con l’adesione di FILT CGIL e UIL Trasporti. Il secondo sciopero è stato indetto da COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti, con l’adesione di Cobas Lavoro Privato e CUB Trasporti.

Il servizio sarà garantito solo in due fasce orarie: tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29.

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi gli addetti alle biglietterie. Per operai e impiegati, lo sciopero riguarda l’intero turno di lavoro.

Al di fuori delle fasce orarie di garanzia, la regolarità del servizio e la presenza di personale alle biglietterie dipenderanno dall’adesione allo sciopero.

Nell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da CGIL e UIL il 16 dicembre 2021, l’adesione è stata del 35,95%. Nel precedente sciopero del 20 settembre 2024, proclamato da COBAS Lavoro Privato, CUB Trasporti e USB Lavoro Privato, l’adesione è stata del 27,15%.

Lo sciopero generale di CGIL e UIL è stato indetto per protestare contro la manovra di bilancio, ritenuta insufficiente per affrontare i problemi del Paese, e per chiedere l’aumento dei salari e delle pensioni, oltre al finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. Lo sciopero indetto da COBAS Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB Sindacato Generale di Base e Cub Trasporti ha come richieste il blocco della guerra, l’aumento di salari e pensioni, l’opposizione ai tagli a sanità, scuola e trasporti, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la lotta alle privatizzazioni, la difesa delle libertà sindacali e l’investimento nella difesa dell’ambiente, contro le politiche della legge di bilancio.

Per maggiori informazioni, si invita la clientela a consultare il sito web www.at-bus.it o la app AT Bus, a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00), o a seguire i canali social di Autolinee Toscane: X (@AT_Informa) e Facebook (Autolinee Toscane).

Last modified: Novembre 25, 2024