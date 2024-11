Calcio a 5. Il Cus Pisa batte San Giovanni e continua la sua corsa in vetta. E stasera c’è la Coppa

Written by admin• 9:13 am• Pisa, Sport

PISA – Il Cus Pisa calcio a 5 mette il turbo e la corazzata San Giovanni affonda al PalaGeodetica di Via Chiarugi per 6-2 al cospetto di 100 spettatori ed i gialloblù volano in testa alla graduatoria a braccetto con Le Crete.

di Antonio Tognoli

I gialloblù così continuano a comandare in vetta con Le Crete. La squadra di Coach Agosti è stata autore di una sontuosa prestazione passando in vantaggio con Barbieri, gli ospiti non stanno a guardare e un paio di volte vengono respinti da un super Casarosa che alza un muro nella porta del Cus che trova il raddoppio con Macri’, il San Giovanni accorcia le distanze, ma i padroni di casa allungano nuovamente con Camero G.. Si va al riposo sul 3-1.

Nella ripresa tentativo di rimonta degli ospiti, ma Falleni ristabilisce le distanze , il Cus dilaga nella seconda metà della ripresa con un doppio di Bruna grazie a una condizione fisica e mentale che fa la differenza e chiude definitivamente il match con Camero F, nel finale. Durante il match ottimi ingressi dei giovani U19 Bragaru e Sirressi a cui solo un miracolo del portiere Arcuri, ha negato la gioia del goal. Il blasonato testa di serie San Giovanni imbottito di brasiliani e argentini scivola in classifica mentre il Cus Pisa allunga a +4 dalla seconda e si gode un meritatissimo primo posto assieme alle Crete.

Stasera sempre al PalaGeodedica c’è l’impegno in Coppa con l’Atletico Fucecchio. Intanto Andrea Tesei, presidente della sezione Cus Pisa Calcio a 5 Maschile si gode il momento: “Quest’anno abbiamo puntato su uno staff e un mister su cui abbiamo creduto dall’inizio, ma questi ragazzi stanno sorprendendo anche noi, sicuramente non ci aspettavamo di essere tra la prime, ma vedendo il lavoro di tutti in campo e fuori siamo orgogliosi di questo inizio di stagione. Il nostro operato è frutto della passione per questo sport, i valori di gruppo e l’impegno di tutti nel rispetto dei valori umani e dello sport che promuoviamo nella nostra organizzazione”, conclude Tesei.

