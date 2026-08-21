Popolare Cep, palestra chiusa e calcio fermo: «La stagione 2026/2027 sarà un anno sabbatico»

Written by Redazione• 11:18 am• Pisa, Sport

PISA- La Nuova Polisportiva Popolare Cep sospenderà per la stagione 2026/2027 sia l’attività della palestra sia quella della squadra di calcio. Ad annunciarlo è la stessa associazione, che ripercorre i numerosi ostacoli affrontati nei suoi quattordici anni di attività e apre alla ricerca di un nuovo gruppo dirigente in vista di una possibile ripartenza nel 2027.

La prima palestra, ospitata nei locali comunali sotto il mercato del Cep, fu chiusa nel 2014 per problemi di agibilità e non venne più riaperta. Per due anni la Polisportiva proseguì soltanto con il calcio, fino al trasferimento della palestra, nel novembre 2016, all’interno del Circolo Unità, la Casa del Popolo del quartiere.

Dopo la sospensione provocata dalla pandemia, le attività ripartirono nel settembre 2022. Nel frattempo la Polisportiva aveva ottenuto dal Circolo Unità anche la gestione della somministrazione di alimenti e bevande attraverso un contratto di subaffitto e aveva promosso la nascita di Condividere Aps, incaricata della conduzione del circolo.

La situazione dell’immobile, tuttavia, resta incerta: la struttura che ospita il circolo e la palestra è interessata da una procedura immobiliare conseguente allo sfratto e al pignoramento legato alla posizione debitoria del Circolo Unità nei confronti di un istituto bancario.

A giugno, dopo un controllo della Polizia municipale, la palestra è stata chiusa e l’associazione ha ricevuto un verbale per la presunta mancanza di alcuni documenti necessari allo svolgimento delle attività.

«Dovremmo sostenere le spese per ottenere la documentazione necessaria senza sapere quale sarà il destino dell’immobile dopo l’asta – spiega la Polisportiva –. Per questo la palestra resterà chiusa in attesa degli sviluppi della procedura».

Difficoltà anche per la squadra di calcio. Per allenarsi, negli anni l’associazione ha stretto accordi basati sulla manutenzione e la pulizia degli impianti in cambio del loro utilizzo, prima al campo dietro il palazzetto dello sport e successivamente al campo di Castagnolo, grazie alla collaborazione con la Marinese.

Dopo essere tornata al campo dietro il palazzetto e averne nuovamente curato a proprie spese la sistemazione, la Polisportiva riferisce di aver ricevuto anche una richiesta di partecipazione al pagamento delle utenze.

«Non possiamo permettercelo e, per quest’anno, resteremo fermi anche con il calcio. In seguito valuteremo come procedere».

Continuerà invece l’attività di Condividere Aps, nata con l’obiettivo di garantire al Cep una realtà associativa, ricreativa e aggregativa indipendentemente dal futuro dello storico circolo.

La stagione calcistica 2026/2027 viene quindi definita un “anno sabbatico”, necessario anche per preparare un ricambio nel gruppo dirigente.

«Il gruppo storico ha fatto il proprio tempo: alcuni cominciano ad avere una certa età, altri hanno costruito una famiglia e hanno figli che crescono. È necessario un avvicendamento».

Dopo l’estate, la Polisportiva inizierà a cercare persone motivate e affidabili alle quali affidare la squadra, con l’obiettivo di tornare in campo nella stagione 2027/2028.

«Ci auguriamo che possa nascere un nuovo gruppo con progetti e ambizioni capaci anche di fare meglio di quanto abbiamo realizzato noi in questi anni».

La Nuova Polisportiva Popolare Cep è un’associazione senza scopo di lucro che promuove attività sportive, ricreative e culturali. Pur avendo sede nel quartiere Cep, è aperta a cittadini di tutta Pisa, dei Comuni limitrofi e agli studenti fuori sede.

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Last modified: Agosto 21, 2026