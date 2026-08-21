Nuovo guasto idrico a Santa Maria a Monte, ripristino previsto alle 17

Written by Redazione• 11:17 am• Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE- Un nuovo guasto alla rete idrica sta causando oggi, venerdì 21 agosto, mancanze d’acqua a Montecalvoli, Cinque Case, San Donato e nel tratto di via Lungomonte compreso nel territorio comunale di Santa Maria a Monte.

Acque precisa che il problema non è collegato all’intervento di riparazione eseguito martedì scorso.

I tecnici sono già sul posto. La riparazione si preannuncia complessa anche a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le 17.

Alla riattivazione dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Eventuali prolungamenti significativi dell’interruzione saranno comunicati attraverso successivi aggiornamenti.

Per limitare i disagi sono in corso di allestimento due punti di rifornimento idrico sostitutivo. La prima autobotte sarà posizionata in via della Repubblica, nei pressi del ponte sul canale Usciana, mentre la seconda sarà disponibile in piazza Caduti di Tutte le Guerre a San Donato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 21, 2026