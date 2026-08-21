Campo da basket in via Maccatella, il Consiglio pastorale: «Ascoltare gli abitanti e tutelare l’ambiente»

Written by Redazione• 11:21 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consiglio pastorale parrocchiale di San Biagio in Cisanello.

Il Consiglio pastorale parrocchiale di San Biagio in Cisanello interviene sul progetto del nuovo campo da basket in via Maccatella, chiedendo che la decisione sia accompagnata da un confronto reale con la popolazione e da una particolare attenzione alla tutela del verde.

L’auspicio è che l’area possa diventare uno spazio di incontro autentico e intergenerazionale, aperto a bambini, ragazzi, genitori, nonni e adulti.

«Non soltanto un’attrezzatura ludica, ma un’occasione di vita comunitaria, di interazione quotidiana, socialità e crescita reciproca», afferma il Consiglio pastorale.

La riflessione richiama l’enciclica “Laudato si’” di papa Francesco e, in particolare, i passaggi dedicati alla progettazione degli spazi urbani, alla qualità della vita e al coinvolgimento degli abitanti nelle scelte che interessano il territorio.

«Non basta la bellezza del progetto – sottolinea il Consiglio, riprendendo il contenuto dell’enciclica – se non viene accompagnata dall’armonia con l’ambiente, dall’incontro e dall’aiuto reciproco. Il punto di vista di chi vive nei luoghi deve contribuire all’analisi della pianificazione urbanistica».

Un altro elemento centrale è il senso di appartenenza generato dagli spazi pubblici, che devono permettere alle persone di sentirsi a casa nella città e inserirsi in modo coerente nel paesaggio urbano.

Il Consiglio pastorale richiama inoltre il ruolo delle associazioni e delle realtà sociali nella cura dei beni comuni, nella difesa dell’ambiente naturale e urbano e nella costruzione di legami all’interno della comunità.

«Ribadiamo l’importanza di un ascolto attento e rispettoso della popolazione, affinché ogni scelta nasca dal confronto e dalla partecipazione reale di chi vive e frequenta il territorio».

La proposta è che l’area di via Maccatella diventi «un’oasi verde, alberata ed ecosostenibile», capace di offrire refrigerio durante i mesi più caldi e di favorire il dialogo tra giovani, adulti e anziani.

Il Consiglio pastorale di San Biagio si dichiara infine disponibile a favorire percorsi di confronto costruttivo.

«Soltanto attraverso l’ascolto reciproco e la collaborazione si possono realizzare scelte realmente al servizio del bene comune».

Last modified: Agosto 21, 2026