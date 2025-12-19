Pontedera vs Livorno, sfida all’OK Corral

Written by Leonardo Miraglia• 10:25 am• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (venerdì, 19 dicembre 2025) — Il Pontedera affronterà il Livorno in un derby regionale di massima importanza, dato che sabato 20 dicembre la sfida sarà fra due compagini ai margini della classifica del girone B della serie C.

di Leonardo Miraglia

L’occasione per la squadra della Valdera è fondamentale per non sprofondare ancora di più nelle profondità della classifica dato che la squadra labronica non ha così tanti punti in più nei confronti del Pontedera e perciò fare un bottino da tre punti non dovrebbe essere così complicato.

Attendiamo la fine dell’incontro per verificare se i pistoleri pontederesi saranno stati più svelti di quelli livornesi.

Last modified: Dicembre 19, 2025