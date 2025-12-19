Capodanno 2026: I Marilyn aprono il concerto di Alfa a Pisa

Written by admin• 10:23 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Il Comune di Pisa festeggerà l’arrivo del 2026 con un grande evento di Capodanno gratuito e aperto a tutti in piazza dei Cavalieri. La sera del 31 dicembre salirà sul palco Alfa, tra i giovani artisti italiani più amati del momento, reduce da un tour nei palazzetti tutto esaurito.

Ad aprire il concerto sarà una band pisana, I Marilyn, una delle realtà più interessanti della nuova scena pop-rock indipendente. Un’occasione prestigiosa per il trio, che porterà sul palco l’energia e l’identità sonora che lo contraddistinguono in una notte simbolica per la città.

Il progetto I Marilyn nasce un anno fa, dopo una precedente esperienza con il nome Cubirossi, e ha già all’attivo tre singoli pubblicati sulle principali piattaforme digitali, prodotti da Pio Stefanini con la supervisione artistica di Stefano Francesconi. La band ha inoltre partecipato a importanti festival e appuntamenti musicali, dal MEI di Faenza al concerto della CGL di Firenze con Bandabardò e Piero Pelù, passando per Effetto Venezia, il Meco Festival in Abruzzo, la Festa della Musica e il Giro d’Italia a Pisa.

