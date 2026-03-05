Pontedera, “Un ponte per la pace” si conclude con due eventi aperti alla città

Written by Redazione• 10:11 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Si avvia alla conclusione “Pratiche di incontro – Un ponte per la pace”, il percorso promosso dall’Accademia dell’Incompiuto con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito della Festa della Toscana, e con il patrocinio del Comune di Pontedera. Il progetto si chiuderà con due appuntamenti pubblici in programma il 21 marzo al Civico 35 e il 28 marzo a Villa Crastan, tra canto, poesia e momenti di condivisione.

Il percorso, sviluppato nei mesi scorsi, ha coinvolto cittadini e cittadine di Pontedera in incontri dedicati all’ascolto, alla parola condivisa e alle pratiche artistiche, contribuendo anche a valorizzare lo spazio degli Ex Lavatoi del Villaggio Piaggio, oggi luogo di attività culturali e artistiche.

Il primo evento conclusivo si terrà venerdì 21 marzo dalle 10 alle 20 al Civico 35 (Corso Matteotti 35). Durante la giornata sarà allestito uno spazio dedicato al racconto del progetto, con momenti di musica dal vivo previsti alle 11.30, 16.00, 18.00 e 19.30. Sarà inoltre possibile consultare il “Quaderno di comunità”, che raccoglie impressioni e testimonianze dei partecipanti, e lasciare pensieri e contributi personali.

Il secondo appuntamento, intitolato “Sostar cantando”, si svolgerà venerdì 28 marzo dalle 17 alle 19 a Villa Crastan (via della Stazione Vecchia). La serata sarà dedicata alla condivisione di canti, poesie e racconti nati durante il progetto, in un clima informale e aperto alla partecipazione. L’ingresso è libero e sarà possibile unirsi all’incontro anche in momenti diversi della serata.

All’evento prenderanno parte anche alcuni artisti ospiti, tra cui Ares Tavolazzi, che saranno annunciati nei prossimi giorni. Durante l’incontro saranno inoltre offerti snack e bevande.

Last modified: Marzo 5, 2026