Pontedera: presentazione del progetto ‘Non mi gioco il futuro’ contro il gioco d’azzardo

11:01 am• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Venerdì 17 gennaio 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso la sede dell’Unione Valdera in via Brigate Partigiane 4 a Pontedera, sarà presentato il progetto “Non mi gioco il futuro”. L’incontro si concentrerà sul tema del gioco d’azzardo, illustrando la rete dei servizi territoriali, sia pubblici che privati, impegnati in stretta collaborazione per supportare le persone coinvolte in questa problematica. Sarà anche un’occasione per fornire informazioni accurate sui rischi legati al gioco d’azzardo e per indirizzare correttamente i cittadini verso i servizi dedicati.

Gli obiettivi del progetto includono: sensibilizzare la cittadinanza sui rischi dell’azzardo, offrendo informazioni corrette e supporto per l’accesso ai servizi di trattamento per chi sviluppa un disturbo; fornire accoglienza, orientamento e accompagnamento alle persone con disturbo da gioco d’azzardo e alle loro famiglie, tramite sportelli di ascolto in presenza e online; creare sinergie con enti pubblici e privati locali per promuovere attività e eventi di sensibilizzazione sulla prevenzione; e raccogliere dati sui profili psicologici-criminologici legati al disturbo da gioco d’azzardo, in collaborazione con la Casa penale di Volterra.

Il programma dell’incontro prevede i saluti introduttivi del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, la presentazione del progetto a cura di Marta Milianti, responsabile del Servizio dipendenze (SerD) Pontedera, e la descrizione delle attività progettuali da parte di Sonia Cerrai, ricercatrice del CNR.

Last modified: Gennaio 14, 2025