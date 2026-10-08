Pontedera, perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrata di un locale: tre feriti

Written by Redazione• 9:39 am• Pontedera, Cronaca, Cronaca, Pisa

PONTEDERA- Incidente stradale nella serata a Pontedera, dove un’automobile è finita contro la vetrata di un’attività di ristorazione, sfondandola. Il bilancio è di tre persone ferite, trasportate in ospedale per accertamenti.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 22:15 in via Salvo D’Acquisto. Secondo le prime informazioni, il conducente di una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro la vetrata del locale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre feriti, successivamente trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sono intervenuti inoltre i Carabinieri di Pontedera, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’automobile.

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Last modified: Ottobre 8, 2026