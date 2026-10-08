Pisa, al Museo della Grafica la presentazione del libro “Il portavoce giornalista” di Luca Fracassi

PISA- Mercoledì 14 ottobre alle ore 18, il Museo della Grafica di Pisa, ospitato a Palazzo Lanfranchi, farà da cornice alla presentazione del volume “Il portavoce giornalista. Mestiere di confine nella comunicazione politica contemporanea”, scritto da Luca Fracassi e pubblicato da Pacini Editore.
Un appuntamento dedicato al mondo dell’informazione e della comunicazione politica, con particolare attenzione al ruolo del portavoce giornalista, una figura professionale che opera al confine tra attività giornalistica, comunicazione istituzionale e politica.
Il volume affronta un tema di grande attualità, quello del rapporto tra informazione e comunicazione politica contemporanea, offrendo l’occasione per riflettere sulle trasformazioni della professione giornalistica e sulle sfide che caratterizzano il lavoro di chi si occupa di comunicazione pubblica.
La presentazione vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, giornalistico ed editoriale.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica, e di Michele Conti, sindaco di Pisa.
A seguire, interverranno Luca Fracassi, autore del volume, Francesca Pacini, editore, e Michele Taddei, giornalista e direttore della collana “Quaderni della formazione” della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana.
Al dibattito prenderanno parte anche Adriano Fabris, direttore del Centro interdisciplinare di ricerca sulla comunicazione dell’Università di Pisa, e Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana.
L’iniziativa rappresenterà un’importante occasione di confronto sul delicato equilibrio tra giornalismo e comunicazione politica, due ambiti sempre più strettamente collegati, ma caratterizzati da ruoli, responsabilità e finalità differenti.Last modified: Ottobre 8, 2026