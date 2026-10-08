Montescudaio, incendio in un capannone commerciale: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

MONTESCUDAIO- Un incendio è divampato nella notte all’interno di un capannone di un’attività commerciale situato lungo la Strada Provinciale Val di Cecina, nel comune di Montescudaio, in provincia di Pisa.
L’allarme è scattato intorno alle ore 2:00, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, proveniente dal distaccamento di Saline di Volterra, è intervenuta per domare le fiamme.
Il rogo ha interessato materiali di vario genere presenti all’interno del capannone. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’incendio è stato spento prima che potesse propagarsi all’intera struttura, evitando così conseguenze più gravi.
Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Ponteginori per gli accertamenti del caso.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Ottobre 8, 2026