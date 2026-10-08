Written by Ottobre 8, 2026 9:36 am Montescudaio, Cronaca, Cronaca, Pisa

Montescudaio, incendio in un capannone commerciale: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

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MONTESCUDAIO- Un incendio è divampato nella notte all’interno di un capannone di un’attività commerciale situato lungo la Strada Provinciale Val di Cecina, nel comune di Montescudaio, in provincia di Pisa.

L’allarme è scattato intorno alle ore 2:00, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, proveniente dal distaccamento di Saline di Volterra, è intervenuta per domare le fiamme.

Il rogo ha interessato materiali di vario genere presenti all’interno del capannone. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l’incendio è stato spento prima che potesse propagarsi all’intera struttura, evitando così conseguenze più gravi.

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Ponteginori per gli accertamenti del caso.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 8, 2026
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