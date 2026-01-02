Befana del Vigile urbano: il 6 gennaio torna la tradizionale rievocazione con raccolta di doni

Written by admin• 4:53 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Pisa celebra la Befana con una rievocazione storica che unisce tradizione e solidarietà. Martedì 6 gennaio 2026 torna la Rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club, un evento aperto alla cittadinanza che animerà le strade del centro e dei quartieri cittadini.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore al sociale del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, del comandante e del responsabile del distaccamento del litorale della Polizia Municipale di Pisa, rispettivamente Gionata Gualdi e Gian Maria Pescatore, e del consigliere del Vespa Club Pisa Fabio Sbrana.

Una tradizione che risale agli anni ’50 quando si diffuse l’usanza di recarsi presso le postazioni dei Vigili Urbani, collocate al centro degli incroci nei punti importanti delle città, per portare loro dei doni. Questa tradizione aveva un doppio significato: quello di riconoscenza per il lavoro svolto dai Vigili urbani in città e quello della solidarietà verso le persone meno abbienti. Nei giorni successivi, infatti, una parte dei doni ricevuti dalla popolazione veniva devoluta a scopo benefico dai Vigili urbani.

L’edizione 2026 si annuncia particolarmente significativa anche per la partecipazione di numerosi Vespa Club provenienti da tutta la Toscana. Proprio per celebrare questa occasione speciale, il Vespa Club Pisa ha realizzato una medaglia commemorativa in metallo.

“La Befana del Vigile Urbano è un appuntamento molto atteso e profondamente sentito dalla nostra comunità – dichiara l’assessore al sociale, Giovanna Bonanno. Come amministrazione abbiamo voluto valorizzare e sostenere questa tradizione sin dal 2019, prima nell’ambito della sicurezza e della Polizia Municipale e oggi, ancor più, come iniziativa dal forte valore sociale. Si tratta infatti di un momento importante di riconoscimento per il grande lavoro e l’impegno quotidiano della Polizia Municipale a tutela della sicurezza dei cittadini, ma anche di un’occasione concreta di solidarietà. Grazie alla generosità della cittadinanza, i doni raccolti saranno devoluti in beneficenza e destinati ai bambini meno fortunati, in particolare ai piccoli degenti dell’ospedale Santa Chiara e della struttura Stella Maris. È un gesto semplice ma significativo, che testimonia la vicinanza e l’attenzione della città verso chi sta attraversando un momento di difficoltà. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa il 6 gennaio, portando un dono da consegnare ai vigili: un piccolo gesto che può regalare un sorriso e fare la differenza“.

L’iniziativa è patrocinata da Comune di Pisa, Polizia Municipale di Pisa, Vespa Club d’Italia, Vespa Club Pisa, Ape Club Italia – Sezione di Pisa, Scuderia Automobilistica Kinzica, Ridolina e Piaggio Motorteam, con il supporto di Gianfaldoni Giocattoli e Hobbycentro.

Il programma

Ore 9.00 – Inizio del concentramento dei partecipanti e dei veicoli storici in piazza Garibaldi e Ponte di Mezzo.

Ore 9.30 – Avvio della raccolta di doni e giocattoli insieme alla Befana e all’agente in uniforme d’epoca. I doni saranno consegnati nei giorni successivi ai piccoli degenti delle strutture sanitarie “Stella Maris” di Calambrone e Oncoematologia Pediatrica dell’Aoup.

Ore 11.30 – Sfilata dei veicoli d’epoca in città con scorta di agenti della Polizia Municipale in motocicletta, in direzione Giardino dei Nuovi Nati in via Umberto Viale, nel quartiere di Pisanova. A seguire, consegna di dolciumi e giocattoli ai bambini e momenti di intrattenimento con i Clown Dottori dell’associazione “Ridolìna”.

Ore 13.00 – Distribuzione di un ristoro caldo per i partecipanti su due ruote, presso i locali del concessionario Piaggio Motorteam Pisa.

